Hacienda dice al FMI que es el Gobierno quien tiene mejor información

Redacción

10/10/2012

Asegura que el Gobierno es "quien sabe lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer", por lo que ha asegurado que no se cumplirá una previsión de déficit "tan negativa".

La secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Currás, ha dicho este miércoles que el Gobierno es "quien sabe lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer", por lo que ha asegurado que no se cumplirá una previsión de déficit "tan negativa" como la que ha realizado el Fondo Monetario Internacional.



En una jornada sobre "Desapalancamiento y crecimiento en España" organizada por la Bolsa de Madrid y la Fundación de Estudios Financieros (FEF), Currás ha argumentado que el FMI no ha tenido en cuenta las reformas estructurales en sus previsiones, que apuntan a una caída del PIB del 1,3% en 2013 frente al 0,5% previsto por el Ejecutivo.



"El Gobierno no ha dejado de contar la verdad en ningún momento y no va a haber brotes verdes donde no existan", ha dicho al respecto.



En declaraciones a los medios después de la clausura, Currás se ha referido a la revalorización de las pensiones conforme al IPC de noviembre que recoge la ley de la Seguridad Social.



Sobre este punto ha recordado que la ley señala que esa revalorización deberá hacerse efectiva "antes de abril del ejercicio siguiente a la desviación", según ha explicado.



"No voy a trabajar con estimaciones, entre otras cosas, porque un presupuesto siempre tiene que dar cabida a las decisiones posteriores que en esta materia adopte un Gobierno", ha zanjado.