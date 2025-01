EHIGE espera una solución "cuanto antes" para poner fin a las convocatorias de huelga en educación pública

Esta semana será el turno de la plantilla de Consorcio Haurreskolak, el martes y el miércoles, y del personal de las cocinas y de la limpieza, el jueves y el viernes.

publicado: 27/01/2025 10:40 (UTC+1)

última actualización: 27/01/2025 12:38 (UTC+1)

Euskaraz irakurri: Lurdes Imaz (EHIGE), hezkuntza publikoko greba deialdiaz: "Espero dugu lehenbailehen konpontzea"

Tras las dos jornadas de huelga del personal docente en la educación pública no universitaria, esta semana será el turno de la plantilla de Consorcio Haurreskolak, el martes y el miércoles, y del personal de las cocinas y de la limpieza, el jueves y el viernes.

En este contexto, la coordinadora de EHIGE Lurdes Imaz espera que se solucionen "cuanto antes" los conflictos laborales que afectan a la educación pública y desea las mejores condiciones posibles para todos los colectivos afectados.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, Imaz se ha referido a la anulación del decreto de ordenación y planificación de centros no universitarios. Si bien el Departamento de Educación ha anunciado su intención de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), de momento, EHIGE no tiene constancia de que el Gobierno Vasco haya interpuesto el recurso. Cabe recordar que el TSJPV ha anulado el decreto por razones de forma, y no de fondo. En este sentido, EHIGE espera que el TSJPV entre al fondo del asunto.

Preguntada por el proceso de matriculación que recién arranca, Imaz aboga por priorizar la escuela pública: "No tiene sentido concertar plazas cuando existen plazas públicas libres". Asimismo, cuando se cumplen tres años desde que el Departamento de Educación puso en marcha las medidas para hacer frente a la segregación, Imaz ha denunciado que y el coordinador de EHIGE ha denunciado que año tras año se están "suavizando" las medidas.

Por último, Imaz ha señalado que detrás de la multa de 140 000 euros de Educación a la ikastola de Zarauz hay una infracción legal, "nada más".

La consejera de Educación Begoña Pedrosa ha destacado la voluntad del Gobierno Vasco de seguir dialogando en las mesas de negociación con los sindicatos a pesar de los paros convocados en la escuela pública, y se ha mostrado convencida que del dialogo llegará el acuerdo. En este sentido, ha señalado que "la última negociación real fue el viernes" con "propuestas encima de la mesa, pero llevando nuestra reflexión a la mejora del sistema educativo en su conjunto y sobre todo en el impacto que eso tiene en el alumnado".