Errenteria es desde hoy zona tensionada

Se convierte así en el primer municipio vasco en acogerse a esta declaración que plantea medidas para la contención de los precios de alquiler. No obstante, la alcaldesa Aizpea Otaegi ha recordado que el Ministerio de Vivienda "no ha dado a conocer aún el índice de precios de referencia".

publicado: 31/01/2025 10:09 (UTC+1)

última actualización: 31/01/2025 10:10 (UTC+1)

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer, jueves, la resolución por la que se declara Errenteria zona de mercado residencial tensionado, con lo que se ha convertido en el primer municipio vasco en acogerse a esta declaración que plantea medidas para la contención de los precios de alquiler.

El consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, ha felicitado en un mensaje publicado en la red social X al Ayuntamiento de Errentería por incorporación de la declaración en el BOE y ha remarcado que "urge poder contar con el índice de precios de referencia para Gipuzkoa y Bizkaia ya que pronto vendrán más municipios".

La resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) da a conocer la declaración de zona de mercado residencial tensionado según lo establecido en el artículo 18 de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, en el tercer trimestre de 2024 y dispone que su entrada en vigor el viernes.

El periodo de vigencia de la zona tensionada es de tres años desde el día siguiente a la publicación de la resolución.

Con la entrada en vigor de la declaración en estas zonas se aplican medidas para "promover fórmulas de colaboración con las administraciones competentes y con el sector privado para estimular la oferta de vivienda asequible en dicho ámbito y en su entorno", informa el MIVAU.

La alcaldesa critica que no puedan activarse todas las herramientas

La alcaldesa de Errenteria, Aizpea Otaegi, se ha felicitado por la publicación en el BOE de la declaración de la localidad como municipio tensionado, pero ha calificado de "incomprensible" que "con un tema tan urgente para la ciudadanía, no puedan activarse todas las herramientas que la ley permite porque las instituciones supramunicipales no han sido capaces de hacer su trabajo", en referencia al Ministerio de Vivienda.Otaegi ha señalado que desde el Consistorio son conscientes de que la medida de ser declarada municipio tensionado "por sí sola no va a solucionar el problema", pero ha remarcado que "la vivienda es fundamental para la ciudadanía y desde la responsabilidad que nos corresponde tenemos la obligación de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para hacerla más accesible".

Así, la alcaldesa ha recordado que el Ministerio de Vivienda "no ha dado a conocer el índice de precios de referencia que es imprescindible para fijar los precios de los grandes tenedores y para determinar los precios de las viviendas que llevan más de cinco años sin alquilar", por lo que la declaración de municipio tensionado "llega mermada".