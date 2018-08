Economía

Deuda

Fitch rebaja a un aprobado alto la nota de la deuda de Euskadi

29/10/2012

La agencia de calificación rebaja la nota de la CAV dos escalones, de la calificación A, a BBB+. Además, ha rebajado un escalón la nota de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

La agencia de medición de riesgo Fitch ha rebajado dos escalones la calificación de la deuda del Euskadi, y ahora es de aprobado alto. La bajada de nota se debe a un "empeoramiento" de sus resultados financieros y del potencial de su deuda, ha argumentado.

En un comunicado, Fitch ha comunicado la rebaja de la nota de la Comunidad Autónoma Vasca que ha pasado de la calificación A, lo que equivale a un notable, a BBB+, aprobado alto.

Asimismo, la agencia de calificación ha rebajado un escalón la calificación de los tres territorios históricos, que pasan del notable (A) al notable bajo (A-). La firma ha indicado que se prevé que la deuda de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa se mantenga "estable" hasta 2014.

Esta misma calificación se aplica a la ciudad de San Sebastián y la nota del Consorcio de Transportes de Bizkaia también baja dos escalones, desde el notable bajo (A-) al aprobado (BBB).

Miembros del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno Vasco han recordado que hace dos años que no trabajan con esta agencia de calificación y han advertido de que sus mediciones "no tienen demasiada fiabilidad" puesto que ésta ya no tiene acceso a los datos primarios del Ejecutivo autonómico.