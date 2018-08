Economía

Rescate España

Rajoy no prevé pedir el rescate en 2012 'salvo cataclismo'

Redacción

31/10/2012

Fuentes de Moncloa han asegurado que "salvo cataclismo" el Gobierno no planea solicitar la intervención de Bruselas.

Rajoy no prevé pedir el rescate en 2012. Fuentes del equipo de Rajoy aseguran que no hará falta pedir el rescate antes de final de año. "Salvo cataclismo o accidente mayúsculo" no será necesario, según han informado fuentes del Palacio de la Moncloa.



Este lunes, tras reunirse con Monti, Rajoy ya adelantó que el Gobierno no ha pedido el rescate porque no lo considera imprescindible en este momento para España.



En medio de las especulaciones de las últimas semanas acerca de cuándo pedirá España esa ayuda, fuentes del Gobierno han subrayado que el Ejecutivo no prevé hacerlo en el corto plazo mientras la prima de riesgo siga en los términos actuales y no se dispare.

Fuentes gubernamentales han insistido en que el rescate no soluciona los problemas de la zona euro y que lo prioritario tiene que ser avanzar en la integración europea, en especial en la unión bancaria y fiscal.