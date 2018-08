Economía

Recortes

El aeropuerto de Foronda pasará de 120 trabajadores a 26 en 2013

Redacción

08/11/2012

Los trabajadores afectados podrán ser trasladados a otras instalaciones, modificar sus funciones o solicitar las bajas voluntarias que contempla el Expediente de Regulación de Empleo.

El aeropuerto de Vitoria-Gasteiz verá recortada su plantilla el año que viene de los 120 empleados actuales a sólo 26 trabajadores por haberse reducido su horario operativo.



Los trabajadores afectados podrán ser trasladados a otras instalaciones, modificar sus funciones o solicitar las bajas voluntarias que contempla el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) firmado con los sindicatos CCOO, UGT y USO.



Según este documento, firmado el pasado 31 de octubre, los 17 aeropuertos de AENA que en los últimos meses han visto reducido su Horario operativo -entre ellos, Vitoria- afrontarán una disminución de plantilla del 50% en 2013.



No obstante, la medida tendrá una mayor repercusión en el aeropuerto de Foronda, que será el más afectado de todos ellos al perder 94 de sus 120 trabajadores.



El aeropuerto alavés comenzó el pasado 23 de agosto a operar sólo doce horas al día (antes funcionaba las veinticuatro) en horario nocturno, entre las 20:30 horas y las 08:30 horas.



AENA calcula que en las 17 instalaciones en cuestión trabajan en la actualidad 619 empleados y se prevé que esa cantidad se reduzca a 299 en 2013.



La decisión de AENA de reducir los horarios de los aeropuertos con una actividad inferior a los 500.000 pasajeros al año se anunció antes del verano en el marco del "Plan de Eficiencia Aeroportuaria".



Disminuir las horas semanales



Su objetivo es disminuir de 2.002 a 725 horas semanales la operación en estas instalaciones para "adecuar la oferta a la demanda real" y reducir a la mitad las pérdidas, que AENA cifró en 70 millones de euros en 2011.



A partir del próximo lunes día 12, responsables de recursos humanos de AENA comenzarán a hacer "visitas personalizadas" a los centros de trabajo del ente público para explicar los detalles y condiciones de este ERE.



Según AENA, el ERE, que también forma parte del "Plan de Eficiencia Aeroportuaria", recoge "medidas de flexibilidad interna" y desvinculaciones voluntarias".



La indemnización general será de 20 días por año, con un máximo de doce mensualidades y la posibilidad de cobrar 8 días adicionales si en el plazo de seis meses el trabajador no encuentra un nuevo empleo a través de un plan de recolocación.



En el caso de los empleados de más de 55 años, con una antigüedad mínima de 10 años, la indemnización adicional sería de once días si transcurridos seis meses no encuentran recolocación.

Aena tiene 15.000 trabajadores y una deuda cercana a los 14.000 millones.