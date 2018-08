Economía

4.500 despidos

Alertan de la 'desaparición' de Iberia en beneficio de British Airways

Redacción

13/11/2012

El Sepla opina que Iberia tiene que salir de una fusión que "tiene unas clausuras abusivas, que se negoció mal", con unas condiciones que "son realmente escandalosas".

El presidente del Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) en Iberia, Justo Peral, ha alertado este martes ante la futura "desaparición" de Iberia en beneficio de British Airways tras analizar "la letra pequeña" del acuerdo de fusión que dio lugar al holding aéreo IAG.



De esta forma se ha pronunciado Peral antes de la asamblea del sindicato en la que se ha planteado a los pilotos salir de dicha fusión porque es "lesiva" tanto para los intereses de España como para "sus infraestructuras, en las que se ha invertido mucho, así como para Iberia y para sus trabajadores".



IAG anunció el pasado día 9 un plan de reestructuración de Iberia que contempla un recorte de 4.500 empleos, una reducción del 15% en la capacidad de la aerolínea, para centrarse en las rutas rentables, y una disminución de la flota en 25 aviones, cinco de largo recorrido y 20 de corta distancia, entre otras medidas de ajustes.



Clausuras abusivas

En su opinión, Iberia tiene que salir de una fusión que "tiene unas clausuras abusivas, que se negoció mal", con unas condiciones que "son realmente escandalosas".



Los pilotos y todos los trabajadores estamos dispuestos a hacer sacrificios para que Iberia sea grande y potente y gane músculo en un sector fundamental para España", ha precisado.



En este sentido, ha recordado el pasado laudo que "reducía incluso más la actual propuesta de salarios de los pilotos y que aceptábamos".



Peral ha insistido en que el problema "no son los salarios sino que Iberia desaparece", ya que pasará de 26.000 trabajadores y 170 aviones a 10.000 y 70, respectivamente, en 2015, mientras que en esa fecha British Airways contará con 288 aviones y 50.000 empleados.



Esto hará que "se queden con todo lo de la fusión, cuando no han puesto un duro y se habrán financiado con nuestros activos".



A su juicio ahora ha sido cuando se ha visto "en la letra pequeña" de la fusión que todo el excedente de caja de British Airways "irá a reducir el déficit de sus fondos de pensiones por lo que no se puede invertir nada en Iberia", al igual que tampoco "se van a repartir dividendos".



Cada puesto de trabajo perdido supone perder entre 5 y 7 indirectos

"Cada puesto de trabajo que se pierda en Iberia supondrá perder entre 5 y 7 indirectos", por lo que se trata de "una pérdida de 30.000 trabajos" en la Comunidad madrileña.

Junto a ello, se reducirá a la tercera parte a una empresa como Iberia que conectaba a España, desde la capital, con toda Europa.

"Se deja de volar a Berlín, Estocolmo, Fráncfort, Málaga o a Canarias desde Madrid en favor de British que realizará esos vuelos pero para llevarse los pasajeros a Londres".



Recorte de un 15% de su capacidad para 2013

El ajuste planteado por Iberia, que supone el recorte de un 15% de su capacidad para 2013, y la supresión de su flota de 25 aviones se traducirá en un recorte de casi 3.030 trabajadores de servicios de tierra, 932 tripulantes de cabina (TCP) y 537 pilotos (uno de cada tres de un colectivo de 1.500).

De igual forma, según los sindicatos, el plan incluye una reducción salarial de entre el 25% y el 35% y la congelación de los salarios y los deslizamientos (antigüedad y progresión) en el ámbito temporal del plan 2012-2015.

En un comunicado, el Sepla denuncia que los 400 millones de euros anuales obtenidos de las sinergias fruto de la fusión entre Iberia y British Airways (BA) "se destinan a la parte inglesa, con el fin de conseguir una empresa fuerte y con mayor músculo, mientras que la parte española aplica una gestión empresarial de recortar producción y trocear la empresa, opuesta a la que se aplica en Londres".

Así, hace hincapié en que mientras BA potencia inversiones, contrataciones (busca contratar a 800 pilotos, según el Sepla) y renovación de su flota con aviones competitivos, la española disminuye unidades, recorta producción y despide masivamente a trabajadores.