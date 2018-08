Economía

Tras las asambleas

EH Bildu impugnará la Asamblea de Kutxa por la 'falta de democracia'

22/11/2012

La coalición abertzale ha recordado al PNV que EH Bildu cuenta con una mayoría más amplia en Kutxa de la que tiene el PNV en el Parlamento Vasco, y ha reafirmado que presentará impugnaciones.

EH Bildu, que ha anunciado que impugnará la Asamblea General y el Consejo de Administración de Kutxa celebrados este pasado miércoles para renovar ambos órganos y designar a su presidente, vicepresidente y secretario, ha recordado al PNV que la mayoría de la coalición abertzale en la asamblea de la Caja guipuzcoana, con 35 de los 79 asambleístas, es "bastante más amplia que la que los jeltzales tienen el Parlamento Vasco" y que ellos han "reconocido y respetado desde el primer momento".

En una rueda de prensa celebrada en Donostia-San Sebastián, los representantes de EH Bildu Ainhoa Beola y Unai Ziarreta, acompañados de Begoña Vesga y Joseba Permach, han leído un comunicado en el que han calificado de "muy grave" lo ocurrido este pasado miércoles en la asamblea general y el Consejo de Administración de Kutxa.

Según han señalado, van a tramitar en los juzgados de la manera "más urgente" posible la impugnación de la Asamblea y la reunión del nuevo Consejo de Kutxa celebrados este pasado miércoles, ya que, a su juicio, tanto en la reelección como presidente de la entidad de Xabier Itube y el resto de cargos del Consejo, como en la designación de una nueva candidatura por agentes sociales, se realizó una lectura "interesada" y una "interpretación subjetiva" de los estatutos.

Además, Beola ha explicado que se pidió un informe jurídico sobre lo que se estaba decidiendo en el Consejo, donde tras un empate, finalmente fue el miembro de mayor edad del citado órgano el que con voto de calidad aseguró la reelección a Iturbe, pero "se negó".

Falta de democracia

Permach y Beiola han acusado a PNV, PSE, PP y CCOO de "falta de democracia" porque "se han negado a aceptar que la mayoría social y política de Gipuzkoa está alineada con EH Bildu". "Ahora que algunos ven los fantasmas de las posibles pinzas en las instituciones, la única fuerza que las ha sufrido ha sido EH Bildu", han añadido.

CCOO

Por otro lado, han advertido de que los sucedido en Kutxa "tendrá también consecuencias más allá del ámbito político", porque la postura de CCOO de "sumarse al frente anti EH Bildu le ha generado importantes tensiones internas y no mejorará la falta de credibilidad de un tipo de sindicalismo en horas bajas precisamente cuando el trabajo sindical más falta hace a los y las trabajadoras".



Kontseilua niega que hubiera decidido votar a EH Bildu



El consejo de los organismos sociales del euskera Kontseilua ha negado que hubiera decidido apoyar la candidatura de EH Bildu en el proceso de elección de los órganos de dirección de Kutxa. Kontseilua encabezaba la única candidatura al Consejo de Administración de Kutxa por parte de las entidades sociales, pero esta lista fue invalidada por la comisión electoral de la caja porque el suplente tenía más de 70 años. En este sentido, ha asegurado que no impugnará la invalidación de su candidatura por parte del Consejo de Administración de Kutxa y ha precisado que no renunció a ser suplente de otra plancha, "puesto que de antemano no había aceptado participar en ninguna candidatura.