Paga extra de diciembre

Todo sobre la paga extra de Navidad: ¿Y ahora qué?

Redacción

27/11/2012

¿Se puede esquivar el decreto del Gobierno central? ¿Puede el TC tumbar el cobro de la paga extra? ¿Y qué pasa con la de verano?

El Gobierno Vasco abonará finalmente la paga extraordinaria de Navidad a todos los funcionarios de la Administración Pública vasca, sumándose así a la lista de instituciones que buscan resquicios legales para esquivar el decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy, que ordenaba retirar la paga extra de diciembre a los funcionarios de todas las administraciones públicas de Estado.

Pero, ¿caben diferentes interpretaciones en el decreto del Gobierno central? ¿Son legales este tipo de maniobras para seguir abonando la paga extra? El catedrático de Derecho Juanjo Álvarez responde a estas y otras dudas ante los micrófonos de Radio Euskadi.

"El decreto del Gobierno de Rajoy es muy tajante, califica [la orden de retirar la extra de Navidad] hasta siete veces como legislación básica del Estatuto de la Función Pública, aplicable a funcionarios y empleados laborales de todas las administraciones públicas. Se trata de una medida competencialmente excesiva, pero el Gobierno tiene capacidad unilateral para decir qué es legislación básica", según ha explicado el jurista.

En ese sentido, Álvarez señala que incumplir la orden del Ejecutivo central puede tener dos consecuencias: por un lado, que el Gobierno del PP presente un recurso por conflicto positivo de competencias, lo que suspendería inmediatamente la norma autonómica; y por otro lado, que el responsable político que haya decidido seguir abonando la paga extra pudiera ser inhabilitado.

MANERAS DE EVITAR EL DECRETO

Sin embargo, el catedrático de Derecho ha explicado que existen resquicios legales para poder seguir abonando el dinero equivalente a la paga extra.

Cita, por ejemplo, adelantar a enero de 2013 la paga extra de verano del mismo año: "Si yo [como Administración Pública] no supero el techo de déficit, no se me pueden marcar instrucciones sobre cómo prorratear los haberes salariales de mis empleados públicos. Adelantar la paga a enero no es fraude, es una manera de articularlo".

¿Y qué pasaría a la hora de cobrar la paga extra de verano o Navidad de 2013? Álvarez responde: "Si adelanto la paga extra a enero, después no le vuelvo a llamar paga extra, sino que aplico por ejemplo un complemento de destino, o un complemento general. Hay complementos para que la masa salarial no se vea mermada".

"Lo que no puede aparecer en la nomina de diciembre es 'paga extra', porque eso incumpliría flagrantemente el decreto de ley del Gobierno central", resume.

LA PAGA EXTRA NO ES UN REGALO



El jurista también ha recordado que pese a la denominación de paga extra, "no se trata de ningún regalo": "Es el 7% de la masa salarial consolidada de la Ley de Función Pública; la paga extra forma parte del salario íntegro al que tiene derecho todo empleado público".

Con la eliminación de la paga extra de Navidad de 2012 ordenada por Rajoy, los funcionarios han visto ya reducido su salario en 12% desde el inicio de la crisis (Zapatero rebajó el 5% y ahora Rajoy el 7%).

A eso hay que sumarle que el salario de los funcionarios permanece congelado y sin aplicar las subidas del IVA desde 2011.