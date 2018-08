Fagor

Crisis en Fagor

Gobierno Vasco quiere que el cierre de Fagor tenga 'un impacto mínimo'

Redacción

07/11/2013

"En ese esfuerzo estamos como Gobierno Vasco, en ese esfuerzo seguiremos", ha afirmado el lehendakari, Iñigo Urkullu.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha afirmado que su preocupación como Gobierno "en estos momentos" es que el cierre de Fagor Electrodomésticos "tenga un impacto mínimo en la economía vasca".

"En ese esfuerzo estamos como Gobierno Vasco, en ese esfuerzo seguiremos", ha dicho, para añadir que trabajarán "además en ayudar a Mondragón Corporación en lo que pueda ser el impacto que Fagor Electrodomésticos pueda suponer para la propia corporación".

Preguntado por si el Gobierno Vasco podría avalar de alguna forma como la Diputación de Bizkaia con Edesa, Urkullu ha dicho que "no", que "son situaciones diferentes la que afecta a Edesa y la posibilidad de actuación de la Diputación foral de Bizkaia, como en su caso puede haber otra empresa en Gipuzkoa afectada directamente por el concurso de Fagor y que pueda actuar la Diputación de Gipuzkoa en su caso".

Declaración institucional

El lehendakari ha manifestado que el Gobierno "ha actuado hasta el presente, desde la legislatura pasada, en orden a Fagor Electrodomésticos y a Mondragón Corporación". "Hemos seguido escrupulosamente lo que fue una declaración institucional del Parlamento Vasco, de colaboración institucional y de colaboración con Mondragón Corporación", ha apuntado.

"Se ha presentado un plan de viabilidad por parte de Fagor Electrodomésticos que Mondragón Corporación no ha aceptado y nosotros como Gobierno vasco, lo ha dicho ya la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, no podemos convertirnos en empresa cuando somos una institución pública y nuestra labor es coadyuvar, ayudar a la labor de Mondragón Corporación, que ha decidido no aceptar el plan de viabilidad de Fagor", ha explicado.