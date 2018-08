Fagor

Crisis en Fagor

Garitano: 'No abandonamos la posibilidad de apoyar a Grumal'

Redacción

07/11/2013

El diputado general de Gipuzkoa afirma que no salió de la reunión de ayer "diciendo que iba a salvar a Grumal", como sí hizo José Luis Bilbao con Edesa.

El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha asegurado que la Diputación no abandonará la posibilidad de apoyar a Grumal de Fagor, pero "en cánones de seriedad y responsabilidad".



Además, ha afirmado que este miércoles no salió diciendo que iba a "salvar" a Grumal (como el diputado general de Bizkaia, José Luis Bilbao, hizo con Edesa) sin saber antes "si es posible y si tiene recorrido" porque no quiere dar "pasos en falso y caer en la tentación de la estética".



En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Garitano ha afirmado que se han puesto en contacto con Fagor para estudiar la viabilidad que pudiera tener Grumal.



No obstante, ha apuntado que hay que estudiar su alcance, el coste que pudiera tener, "si es viable jurídica y económicamente, y si tiene recorrido".



"Nosotros no quisimos salir de la reunión (de este miércoles) diciendo que nosotros íbamos a salvar Grumal, sin saber si es posible, si es cierto, porque creemos que hay que jugar con muchísima responsabilidad en un tiempo en el que la gente está en un estado de ánimo de abatimiento", ha añadido.



Tras precisar que "jugar a corto es muy peligroso en esta circunstancias", ha afirmado que la Diputación está trabajando para ver cuáles son las posibilidades sobre Grumal.



"Nosotros no vamos a abandonar la posibilidad de apoyar a Grumal para que se salve empleo, pero no vamos a hacerlo en cánones de seriedad y absoluta responsabilidad. Estamos trabajando para despejar las dudas, para no dar pasos en falso y no caer en la tentación de la estética", ha añadido.