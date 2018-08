Fagor

Condenan al Santander a devolver 40.400 euros de aportaciones de Fagor

27/11/2013

El Santander deberá devolver a una viuda de 86 años los 40.400 euros invertidos en aportaciones de Fagor, más los intereses correspondientes.

La Audiencia de Gipuzkoa ha confirmado la condena impuesta por un Juzgado de Primera Instancia al Banco de Santander, por la que esta entidad deberá devolver a una viuda de 86 años los 40.400 euros invertidos en aportaciones de Fagor más los intereses correspondientes.



La resolución, emitida por la Sección Tercera de la Audiencia, rechaza además el recurso presentado por el Banco Santander contra la sentencia de Primera Instancia y estima la pretensión de la mujer de que los intereses le sean devengados desde la fecha de contratación del producto financiero, el 13 de julio de 2006, y no desde el momento en el que presentó la demanda, más de seis años después.



En esta demanda, la anciana, que en la actualidad es pensionista y que había trabajado "toda su vida" como "limpiadora" y "ama de casa", alegó entre otros argumentos, que cuando contrató las aportaciones de Fagor fue convencida por un empleado de su sucursal para suscribir este producto "fruto de la confianza" que tenía en él.



La mujer recordó asimismo su "limitada formación académica y financiera" y que "nunca se le informó de las condiciones reales" ni le enseñaron el "folleto informativo" de las aportaciones, ya que con su edad "no es sostenible que hubiera aceptado un producto de vencimiento perpetuo o en el año 2050", pues ella buscaba hacer una inversión "a plazo fijo".



La Audiencia de Gipuzkoa confirma ahora este fallo, si bien retrotrae el pago de los intereses a la fecha de contratación del producto financiero, el 13 de julio de 2006.



Esta sentencia de la Audiencia no es firme, ya que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo y recurso extraordinario por infracción procesal.