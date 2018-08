Fagor

Crisis en Fagor

La Corporación Mondragón ha reubicado a 400 cooperativistas de Fagor

Redacción

18/12/2013

Arantza Tapia ha anunciado que espera hacer lo propio con otros 400 en los próximos "tres o cuatro meses". También ha informado de que se han formalizado 300 prejubilaciones.

La consejera vasca de Desarrollo Económico y Competitividad, Arantza Tapia, ha anunciado hoy que la Corporación Mondragón ha reubicado 400 cooperativistas que perdieron su trabajo tras el cierre de Fagor y que espera hacer lo propio con otros 400 en los próximos "tres o cuatro meses".

Tapia ha dado a conocer estos datos que ha recibido hace unos días de la Corporación Mondragón durante su comparecencia esta tarde en el Parlamento Vasco a petición de EH Bildu, PSE y PP para analizar la situación de la cooperativa Fagor, que se encuentra en concurso de acreedores.

La consejera también ha informado de que se han formalizado 300 prejubilaciones, por lo que de las 1.800 personas que se quedaron sin trabajo tras el cierre de Fagor Electrodomésticos, en los próximos meses puede haber 1.100 personas entre reubicaciones y prejubilaciones a los que se les ha buscado una salida.

Sin embargo, Tapia ha indicado que la Corporación Mondragón no ha dado datos de cuántos eventuales no cooperativistas han quedado en desempleo por esas reubicaciones y ha añadido que el grupo cooperativo tiene por objetivo "reubicar a todos los socios cooperativistas y no tiene problema" en situarlos en puestos que ocupaban los eventuales.

En este sentido ha explicado que la Corporación tiene el "mismo compromiso" con Fagor y Edesa pero no así con la empresa Grumal, de Azpeitia, por no ser empresa cooperativa.