Fagor

Crisis en Fagor

Fagor Electrodomésticos solicita concurso de acreedores

Redacción

14/11/2013

Ha solicitado concurso para la sociedad matriz y su filial Fagor Ireland. Lamenta no haber podido contar con la financiación suficiente para continuar con la actividad productiva.

Fagor Electrodomésticos, S.Coop. y su filial Fagor Ireland Ltd. han presentado este miércoles solicitud de concurso de acreedores, según ha comunicado la cooperativa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Fagor Ireland Ltd. es una sociedad que reúne las marcas de Fagor Brandt, filial francesa de Fagor Electrodomésticos, según han explicado a Efe fuentes de la cooperativa.

La solicitud de concurso ha sido interpuesta en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de San Sebastián de conformidad con la Ley Concursal. En los próximos días, se procederá a la presentación de solicitud de concurso de acreedores para otras sociedades filiales de Fagor, según la misma comunicación de la compañía. Así, Edesa, Grumal y Project continúan todavía en preconcurso de acreedores.

Mediante un comunicado, Fagor Electrodomésticos ha confirmado que ha presentado el concurso voluntario de acreedores, y ha lamentado "no haber podido contar con la financiación suficiente para continuar con la actividad productiva y salvaguardar así los intereses de empleados, socios y acreedores", como la firma ha "venido haciendo a lo largo de estos 50 años de historia", en los que sus "pilares han sido siempre generar empleo, riqueza y desarrollo social" en su entorno.

La cooperativa ha explicado que ha tenido que presentar el concurso al no haber alcanzado un acuerdo de financiación que "permitiera poner en marcha su plan de reestructuración". Según ha indicado, esta decisión pone fin a un periodo de negociación con la Corporación Mondragón, instituciones públicas, Fondos de Inversión, entidades financieras y otras compañías del sector que "ha concluido sin éxito".

En este sentido, ha precisado que, a partir de este momento, el administrador concursal designado por el juez determinará la viabilidad de la empresa para alcanzar un convenio con los acreedores o, por el contrario, determinar la fórmula y plazos para hacer frente a los compromisos a través de su liquidación.

Las empresa fabricante de electrodomésticos se encontraba en situación de preconcurso de acreedores desde el pasado 16 de octubre, ante las dificultades para lograr la financiación necesaria para continuar adelante con su proyecto, que cifraba en 170 millones.

El grupo, con una deuda de 850 millones, decidió presentar concurso de acreedores para su filial polaca Mastercook y, posteriormente, registró la solicitud de suspensión de pagos para Fagor Brant en Francia, país en el que cuentan con cuatro plantas.

En el caso de Edesa, el grupo dio a conocer este martes que no se acogería a las ayudas de la Diputación de Bizkaia que estaba dispuesta a conceder un aval de tres millones a cambio de que se retirara el preconcurso de acreedores, por lo que también irá a concurso. No obstante, en la comunicación realizada a la CNMV no se ha incluido todavía el anuncio del concurso para la planta de Basauri.