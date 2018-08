Gente Famosa

Nos vamos de rebajas con las bloggers de moda

Amaia Akordagoitia

19/10/2010

Hoy arrancan las rebajas. Las nuevas gurús de la moda, las bloggers anónimas, nos aconsejan las prendas indispensables de esta temporada y las pautas a la hora de ir de rebajas.

Son anónimas, a medias, porque en la Red son famosas por sus conocimientos de moda y sus "modelitos". Hemos preguntado a las bloggers My little Black Dress, Shopaholic y Tu estilista cuáles son las prendas y complementos indispensables en estas rebajas y, entre ellas, están las blazers y los colores nude o camel. La principal recomendación; la de siempre, comprar sólo lo que necesitamos y no dejarnos llevar por las gangas.



"Lo primero que hay que hacer es una lista, poniendo primero lo que necesitas, luego lo que quieres, aunque no necesites, y por último los caprichillos que bueno, no te estorbarían en el armario", explica Tu estilista.



"Yo aprovecho las rebajas para hacerme con prendas básicas de buena calidad a un mejor precio. Por ejemplo con unos vaqueros, hay que aprovechar y en vez de comprarlos a 100 euros, conseguirlos a 60 ó 70 euros", comenta Lourdes Salguero Lozano, Ludi, creadora del blog My Little Black Dress, cuyo nombre apela a la prenda que bautizó la mismísima Coco Chanel. Salguero tiene claro lo que busca en estas rebajas: "Estas rebajas pienso invertir también en algún blazer, que viene muy bien para entretiempo y si puedo hacerme con un par en distintos colores habré conseguido mi objetivo".

Sin embargo, según Ludi, para hacerse con las prendas más "fashion" de la temporada, "hay que esperar a que estén súper rebajadas". Y es que, tal y como subraya la blogger, "son prendas que realmente se van a aprovechar muy poco, así que hay que conseguirlas como gangas".

Para ajustarnos el cinturón y disfrutar de las rebajas sin dejarnos un dineral, Ludi recomienda: "En primer lugar, salir a buscar lo que realmente nos hace falta o nos hará falta en unos meses. Además, hay que tener claro con qué presupuesto contamos. En el caso de que sea bajo, deberíamos invertir en prendas más caras, pero de mayor calidad. Sin embargo, en caso de buscar prendas más trendy, podemos aprovechar para conseguirlas muy rebajadas. Por último, no hay que dejarse llevar por la emoción del momento y de la gente. Es algo que pasa mucho y terminamos cogiendo cosas que ni nos hacen falta ni nos gustan demasiado, pero si tiene un precio tirado decimos: ¡Total, para lo que cuesta!. Un error".



Tu estilista recomienda "dar un vistazo rápido primero en todas la tiendas que soléis visitar habitualmente, y ya cuando habéis visto y comparado todo, entonces empezar a comprar" y añade: "Una vez de habernos gastado todo el presupuesto, repasaremos bien todas nuestras adquisiciones, ya que estaremos a tiempo para descartar alguna si no nos ha convencido del todo. Y no dudéis en descartar. Si dudáis mucho, esperar hasta el día siguiente. Si soñáis con la prenda, es que de verdad la queréis, si no… olvidarla".



No caer en la tentación, siempre es difícil

"Huir de las tendencias más efímeras de las que estaremos hartos en agosto", esa es la primera recomendación de Patricia Rodríguez, artífice del blog Shopaholic. Rodríguez coincide con Salguero y cree que es mejor "invertir en prendas básicas a las que sacaremos partido más adelante". No obstante, ambas subrayan que "siempre es difícil resistirse".

Este año, lo más práctico para la creadora de Shopaholic son "los colores nude, el camel, los pantalones anchos y las prendas de estética años 70", porque son "las cosas que veremos (y mucho) este invierno, en el que la mayoría de los diseñadores han optado por volver a los básicos".

Las rebajas pueden ser, según Rodríguez, "el momento perfecto para comprar esos complementos que marcan la diferencia". Así, tal y como apunta Ludi, intentarán "conseguir un buen bolso o unos buenos zapatos".