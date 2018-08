Gente Famosa

¿Gemelos?

Carla Bruni dará a luz en octubre, según una revista francesa

Redacción

11/05/2011

La primera dama de Francia ha aumentado los rumores de embarazo con su ausencia en Cannes. La revista 'Gala' afirma tener fuentes fidedignas para confirmar el embarazo y la fecha de parto.

La primera dama de Francia, Carla Bruni, dará a luz a su segundo hijo a mediados del próximo octubre, según ha informado la revista del corazón francesa Gala, que dice tener fuentes fidedignas para confirmar el embarazo y la fecha de parto de la exmodelo y cantante.

La publicación mantiene vivos los crecientes rumores sobre el embarazo de Bruni, de 43 años, que en recientes entrevistas no se ha pronunciado al respecto alegando su intención de proteger su vida privada y la labor de su marido.

"Mis labios están sellados no por arrogancia ni por gusto al secretismo, sino para proteger algo y para proteger todo el trabajo que hace (Nicolas Sarkozy)", decía a principios de mes en una charla concedida a lectores del diario Le Parisien.

Además, Bruni ha echado más leña a los rumores que indican que podría estar embarazada confirmando que no acudiría a la 64 edición del mítico Festival de Cannes, que ha dado el pistoletazo de salida con la película Midnight in Paris, de Woody Allen, en la que cantante y ex modelo desempeña un pequeño papel.

"Soñaba con estar ahí" pero "lo lamento" porque "no puedo hacerlo por razones personales", ha declarado Carla Bruni a la emisora RTL. La mujer del presidente francés se lamenta de no poder acudir a uno de las mayores concentraciones internacionales de su país.

La primera dama francesa hubiera querido "estar al lado de Woody Allen", a pesar de interpretar un papel "muy pequeño" en la película Midnight in Paris, en la que Bruni da vida a una guía de museo.

Además, Carla reconoce que el de Cannes es "un gran festival" y "un escaparate extraordinario para Francia", pero insiste en que su ausencia es inminente. Pero eso sí, la mujer de Sarkozy ni confirma ni desmiente los rumores sobre su posible embarazo, que hasta han llegado a apuntar que Bruni podría estar esperando gemelos.

Sin embargo, para Gala hay algunas señales "inequívocas", como que la primera dama, en contra de sus preferencias habituales, haya optado desde hace semanas por ropa holgada, haya "dicho adiós a sus famosos cigarrillos mentolados Vogue y a sus (cervezas) Corona casionales", y haya engordado un poco.



Los rumores sobre su supuesta futura maternidad se iniciaron en abril tras ser difundidos por la revista Closer, y han sido seguidos de numerosos silencios de portavoces oficiales y de algún desmentido a los medios por parte de su familia.