Gente Famosa

Jugando al despiste

Pippa Middleton, ¿disponible?

Redacción

09/02/2012

Una fuente cercana a la hermana pequeña de Kate Middleton ha declarado que Pippa y el conde George Percy son "muy amigos", pero no mantienen una relación sentimental.

El estado civil de la hermana pequeña de Kate Middleton es toda una incógnita. La prensa británica no se ponen de acuerdo. Ayer, publicaban que Pippa Middleton está saliendo con un conde, ahora, rectifican y apuntan a que una fuente cercana a la cuñada del príncipe Guillermo ha declarado que, aunque les une una gran amistad, Pippa no sale con el aristócrata George Percy.



"Siempre han sido buenos amigos. No entiendo como se ha llegado a perder el control sobre este rumor en particular", ha declarado una fuente muy cercana a la hermana de la princesa Catalina a la revista estadounidense Us Weekly.

A pesar de haber sido fotografiados en compañía de otros amigos en lugares como Londres o varias ciudades españolas, entre otros, "ellos (Pippa y George) dicen que son simplemente amigos y no he escuchado o visto nada que indique lo contrario", ha añadido la amiga de la hermana pequeña de los Middleton a la revista.

Una segunda y escéptica fuente ha comentado a US Weekly que no se imagina una relación entre ellos. "Su amistad es como la de un hermano hacia una hermana", puede leerse en la revista.

Por su parte, un portavoz de George Percy, el supuesto novio en cuestión, ha comunicado que tanto él como su familia no tienen "ningún comentario que hacer al respecto".