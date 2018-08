Gente Famosa

Para bajar dos tallas

Adele se pone a dieta

Redacción

19/03/2012

La cantante ha explicado que su régimen no tiene nada que ver con que el diseñador Karl Laggerfeld le llamara gorda y ha asegurado que es una cuestión de salud.

Adele se ha propuesto reducir dos tallas con un régimen y pilates. La cantante ha querido explicar que es una cuestión de salud, porque no quiere dar una imagen equivocada, ya que en más de una ocasión, Adele ha insistido en que no tenía por qué ser delgada para sentirse bien. De este modo, la artista ha explicado que su decisión de hacer dieta no tiene nada que ver con el hecho de que el diseñador Karl Laggerfeld le llamara gorda.



Para poder perder esos kilos, Adele ha contratado a un entrenador personal, que, para comenzar, la está guiando en una rutina de ejercicios dos veces por semana. Además, según ha publicado el diario The Sun, la cantante está tomando clases de pilates para fortalecer ciertas zonas de su cuerpo y hasta ha pensado en salir a correr acompañada de sus perros.

Un amigo de la cantante ha afirmado que Adele se siente con mucha más energía después de haber dejado de fumar: "Ella realmente quiere estar más saludable".