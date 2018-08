Gente Famosa

La hija de Whitney Houston, ¿prometida con su hermano adoptivo?

19/03/2012

Bobbi Kristina luce ya en uno de sus dedos un gigantesco anillo de compromiso, un diamante de 10 quilates valorado en 250.000 dólares (casi 200.000 euros), regalo de su madre antes de morir.

La hija biológica de Whitney Houston, de 19 años, podría haberse prometido con su hermano adoptivo, Nick Gordon, de 22, y, según ha asegurado una fuente cercana a la pareja a la revista estadounidense US Weeklye, los hermanos estarían viviendo juntos en una de las propiedades de la cantante en Atlanta.

"Sí, están prometidos, pero la familia le (a Kristina) está intentando convencer de que se aleje de él", ha añadido otra fuente en la revista People. Y es que, al parecer, el hijo adoptivo de la cantante ha pedido la mano de Kristina hace una semana.

Para seguir alimentando los rumores, la pareja ha sido sorprendida esta misma semana besándose a la salida de un supermercado en la ciudad natal de Gordon, Johns Creek, en Georgia.

Además, la hija de Whitney Houston luce ya en uno de sus dedos un gigantesco anillo de compromiso, un diamante de 10 quilates valorado en 250.000 dólares (casi 200.000 euros), regalo de su madre antes de morir.

La pareja no ha confirmado su compromiso, sin embargo, Nick Gordon no lo niega al ser preguntado. La que no debe de estar tan contenta es la abuela de Bobbi Kristina que ya mostró su total desacuerdo esta semana afirmando que Nick Gordon se está aprovechando de la fragilidad de Bobbi Kristina.