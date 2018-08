Gente Famosa

Se confiesa en una entrevista

Sara Carbonero: 'Yo no hago operación bikini'

Redacción

19/03/2012

La novia de Iker Casillas ha declarado que por mucho que quiera lo suyo es cuestión de genetica, pero admite que sale a correr y monta en bici para mantenerse en forma.

Sara Carbonero no tiene secreto de belleza, o eso es lo que ha declarado la periodista en una entrevista que ha concedido al diario Qué. Carbonero, que últimamente ha ocupado todos las portadas de las revistas por los rumores de su boda con Iker Casillas, ha confesado que no se priva de nada y que no coge más kilos porque su constitución "es así".



Aunque no ha querido hablar más ni de su anillo, ni de su mudanza a la exclusiva urbanización de La Finca (Madrid) con su novio o de sus planes de futuro con él, ha explicado que es verdad que le gustaría "estar casada y tener bastantes hijos".



Sobre su aspecto físico, ha dicho que no se cuida mucho. "Lo que hago es salir a correr y a montar en bici, que lo noto mucho en las piernas y me despeja la mente. Tengo buena genética. De cara al verano me doy más cremitas, pero nada más. Como muchas lentejas, patatas revolconas... Es una suerte porque no me privo de nada... de momento", ha explicado.