Lady Gaga: 'La droga era mi amiga. Era una manera de llenar el vacío'

Redacción

07/05/2012

La cantante ha declarado en un programa de televisión que era adicta a la cocaína, aunque ha explicado que supo reaccionar a tiempo y salió de esa etapa con esfuerzo.

Lady Gaga podría haber roto con Taylor Kinney

Lady Gaga ha no tenido reparo en recordar su época más oscura, cuando era adicta a la cocaína. "La droga era mi amiga. No me pasaba con otras personas. Era una manera terrible de llenar el vacío pero (la droga) te añade vacío, porque no es real", ha explicado Gaga en el programa de Amanda de Cadenet, "The Conversation" (La Conversación), uno de los más seguidos en EE. UU. La entrevista completa se emitirá la próxima semana.

Afortunadamente, Lady Gaga supo reaccionar a tiempo y salió de esa etapa con esfuerzo. Según ha declarado en el programa, un día se despertó por la mañana y se dijo a sí misma: "Tú no eres una artista. Si fueses una artista estarías centrada en la música y no estarías gastando dinero en ese polvo del diablo".

Lady Gaga también ha admitido que le gusta mucho la soledad, llegar a casa y estar sola, como hacía antes. "Volvería todos los días a mi apartamento y tan solo me sentaría ahí. Estaba tranquila y sola. Éramos tan solo mi piano y yo", ha explicado Gaga.



Gaga ha contado que a los 19 años estaba muy deprimida y fue por eso que quiso dedicarse a la música. Así que abandonó los estudios y rechazó cualquier ayuda económica de sus padres. Empezó a trabajar y llegó a ser una de las artistas más cotizadas de la esfera musical actual.

Tras la ruptura sentimental con Taylor Kinney, se abre un capítulo nuevo para la cantante. De momento su agenda no le permite tener demasiado tiempo para novios y relaciones. Cuando tiene un rato libre se lo prefiere dedicar a sí misma.