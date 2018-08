Internacional

Elecciones en Venezuela

Lucha dialéctica de Capriles y Maduro tras confirmar sus candidaturas

Redacción

11/03/2013

El candidato de la oposición ha aceptado hoy formalmente su candidatura y ha acusado al Gobierno de "mentir" durante la enfermedad de Chávez.

Poco han tardado los principales líderes políticos venezolanos en enzarzarse en sus primeras batallas dialécticas tras el respetuoso luto mantenido durante varios días tras la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez.

El gobernador del estado de Miranda Henrique Capriles, candidato en los comicios de octubre, ha aceptado hoy formalmente ser el candidato de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril.

"Yo voy a luchar con ustedes, con todos ustedes", ha dicho Capriles en una intervención pública en la que confirmó la aceptación de su candidatura y ha atacado al presidente encargado, Nicolás Maduro, acusándolo de mentir y de usar el dolor de los seguidores del presidente Hugo Chávez.

"Nicolás yo no te voy a dejar el camino libre, compañero, vas a tener que derrotarme por votos y voy a pelear con estas manos por cada voto, cuésteme lo que me cueste", ha exclamado el gobernador en una comparecencia ante la prensa en la que no aceptó preguntas.

Capriles ha confirmado que mañana "en horas de la tarde" inscribirá la candidatura y que no hará ningún acto de concentración de seguidores "en respeto del luto" decretado en el país por el fallecimiento el martes de Chávez.

Ataques a Maduro

"Yo lo que puede ofrecer es una patria unida, Nicolás no es Chávez", ha añadido.

"Todo esto que está pasando, todo esto estaba fríamente calculado, cuándo iban a hacer las elecciones, cronograma de todo lo que era el proceso electoral...", ha dicho Capriles.

Ha acusado a Maduro de recibir "cursos de actuación en Cuba" y se ha preguntado si "serán sinceras esas lágrimas".

"Nicolás le mintió a este país durante los últimos meses", ha indicado acusándole de "jugar con la esperanza" de los venezolanos y de llevar semanas en campaña.

Maduro responde

El "presidente encargado" de Venezuela, Nicolás Maduro, candidato del oficialismo en las elecciones del próximo 14 de abril, ha respondido a las acusaciones que le ha hecho el aspirante opositor en esos comicios, Henrique Capriles, acusándole de "irresponsable" y "fascista".

Maduro sostuvo que las palabras de Capriles fueron "una grave irresponsabilidad histórica" que ha marcado "el día de hoy como el día del hundimiento total de este personaje triste que no puede disimular en sus ojos la derrota".

"Es un actor (al cual) hoy se le cae la máscara y se le ve el rostro nauseabundo de fascista que es, y no exagero ni una sola palabra de las que estoy diciendo. Su objetivo es provocar al pueblo de Venezuela", ha señalado.