El mundo del deporte se solidariza con las víctimas de Boston

Deportistas de élite de todo el mundo han lamentado los sucesos ocurridos en el maratón de la ciudad de Boston, en Massachusetts (EE. UU.). Al menos tres personas han muerto, entre ellas un niño de 8 años, y más de 140 han resultado heridas, varias decenas en estado crítico, este lunes en dos explosiones registradas durante la popular carrera.

Los primeros en reaccionar han sido los jugadores de baloncesto de la NBA Pau Gasol y José Manuel Calderón.

El jugador de los Detroit Pistons lanzaba también la siguiente reflexión: "Hay cosas que no entenderé nunca".

Los corredores profesionales también han querido mostrar su pesar por lo ocurrido. El etíope Haile Gebrselassie afirmaba que "correr une a la gente, pero lo que ha ocurrido en Boston es terrible. Mis pensamientos están con todo el mundo en Boston".

El maratoniano Carles Castillejo también se ha mostrado perplejo: "Espeluznantes imágenes de las explosiones en la Maraton de Boston. Hay que ser mala persona...".

Jorge Lorenzo también expresaba su opinión en Twitter: "Me parece muy triste que se siga usando el deporte para cometer ataques terroristas. Lamentable lo sucedido en Boston!".

Además del mundo del deporte, otras celebridades también han mostrado su solidaridad en Twitter.

De este modo, Britney Spears, Kim Kardashian y Chris Brown, entre otros, también han querido dejar su mensaje.

Sending my thoughts & prayers to Boston, my heart is with u all... #PrayForBoston

My heart is breaking for everyone effected or injured in the explosion at the Boston Marathon. God bless you all! My prayers are with you!