Formación del nuevo Gobierno

Napolitano acepta ser reelegido como presidente de Italia

Redacción

20/04/2013

El presidente de la República ha aceptado la petición alegando que tiene el deber de ofrecer la disponibilidad que se le ha pedido. Probablemente conseguirá la mayoría en la sexta votación.

El presidente de la República, Giorgio Napolitano, ha aceptado la petición que le hicieron los partidos políticos de volver a presentar su candidatura para ser reelegido. El jefe de Estado, que cumplirá 88 años en junio, es muy probable que consiga la mayoría absoluta en la sexta votación y sea así reelegido para un mandato que dura siete años. Napolitano, que en numerosas ocasiones había manifestado su voluntad de no representarse, entre otras cosas por motivos de edad, aceptó su posible reelección explicando que no puede no asumirse esta responsabilidad ante la Nación.

En una nota, Napolitano ha comunicado su disponibilidad para que le puedan votar en la sexta votación que comenzará a las 15.30 horas en la sesión conjunta del Parlamento.

"Consciente de las razones que se me han presentado, y en el respeto de las personalidades que hasta ahora se han sometido al voto para las elecciones del nuevo jefe de Estado, considero que tengo el deber de ofrecer la disponibilidad que se me ha pedido", escribió Napolitano en una nota.

"Me mueve en estos momentos el sentimiento de no poder sustraerme a esta responsabilidad hacia el país, esperando que a ésta le corresponda una análoga y colectiva asunción de responsabilidades", agregó.

Napolitano recibió este sábado a Pier Luigi Bersani, a pesar del anuncio de su dimisión que presentó al Partido Demócrata (PD); a Silvio Berlusconi, líder del Pueblo de la Libertad; al presidente del Gobierno en funciones, Mario Monti y miembros de su partido, Elección Cívica, así como a otros partidos.

En una nota se explicó que "todos los interlocutores han expresado la convicción que ante la grave situación que se ha creado durante las elecciones para el nuevo jefe de Estado es urgente que el Parlamento dé ejemplo de unidad y cohesión nacional".

Y que todos ellos dirigieron a Napolitano "un caluroso llamamiento para que reconsidere las razones por las que en más de una ocasión ha indicado que no está disponible a una reelección".