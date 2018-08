Internacional

Comisión Europea

Barroso pide a Siria que entregue su arsenal químico 'sin demora'

11/09/2013

No obstante, Barroso ha admitido que "en Europa pensamos que sólo una solución política puede dar lugar a una paz duradera". Obama insiste en que el ataque no puede quedar sin respuesta.

El presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, ha dicho que el plan de que Siria entregue su arsenal químico a cambio de evitar un ataque de Estados Unidos es "positivo", pero ha reclamado al régimen de Bashar al Assad que cumpla "sin ninguna demora".

"La propuesta para dejar fuera de uso las armas químicas sirias puede ser un acontecimiento positivo. El régimen sirio debe demostrar hora que aplicará esto sin ninguna demora", ha dicho Barroso durante su discurso sobre el estado de la Unión ante la Eurocámara.

"El uso de armas químicas es un acto horrendo que merece una condena clara y una respuesta fuerte. La comunidad internacional, con la ONU en el centro, tiene una responsabilidad colectiva para sancionar estos actos y poner fin al conflicto", ha resaltado el presidente del Ejecutivo comunitario.

No obstante, Barroso ha admitido que "en Europa pensamos que solo una solución política puede dar lugar a una paz duradera que el pueblo sirio merece".

La UE, ha proseguido, seguirá liderando la respuesta internacional en materia de ayuda al pueblo sirio y a los refugiados. Hasta ahora, Europa ha movilizado 1.500 millones de euros, de los cuales 850 millones proceden del presupuesto comunitario.

Obama insiste en la intervención

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se ha comprometido a trabajar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para llegar a un acuerdo que permita poner bajo custodia internacional y destruir el arsenal de armas químicas del Gobierno sirio, pero ha insistido en llevar a cabo una intervención militar "limitada", sin tropas sobre el terreno, si la vía diplomática fracasa.

En un discurso dirigido a la nación, Obama ha explicado que, después de dos años y medio, en los que Estados Unidos se ha limitado a las protestas pacíficas porque "no puede resolver todas las guerras civiles ajenas", "la situación cambió profundamente el 21 de agosto, cuando Al Assad gaseó a un millar de personas, incluidos cientos de niños".

Obama ha abogado por actuar, argumentando que "no solo se trata de una violación del Derecho Internacional, y de nuestro sentido de humanidad, sino de una amenaza para nuestra seguridad" porque, si no hay respuesta, "el régimen de al Assad no tendrá ninguna razón para dejar de usar armas químicas".

En la misma línea, ha alertado de que, "si con ello se debilita también la prohibición de usar otras armas de destrucción masiva, animará a los aliados de Al Assad, como Irán, que podrían construir un arma nuclear" y supondrá "una amenaza para países como Israel, Turquía y Jordania".

Siria, dispuesta a firmar la Convención de Armas Químicas

Por su parte, el ministro de Exteriores de Siria, Walid al Moulem, ha dicho que su Gobierno "quiere" firmar la Convención Internacional sobre Armas Químicas y está dispuesto a facilitar la información sobre todo su arsenal, en plenas discusiones sobre una propuesta rusa para poner este armamento bajo supervisión internacional.

En este sentido, el jefe de la diplomacia siria ha confirmado la intención de su Gobierno de "declarar la localización" de todo el arsenal químico e "interrumpir su producción". Asimismo, también se ha ofrecido a enseñar las fábricas a "representantes de Rusia y otros países miembro de Naciones Unidas".