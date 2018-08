Internacional

Crisis presupuestaria

Obama: 'No podemos hacer de la extorsión una rutina'

Redacción

08/10/2013

El presidente de EE.UU. se ha mostrado ''dispuesto a negociar'', pero no a aceptar ''la extorsión''. Compara no aumentar el techo de deuda con efectos de una "bomba nuclear".

El presidente de EE.UU., Barack Obama, ha afirmado este martes que "la extorsión" no puede convertirse en "una rutina" de la democracia de su país, y ha insistido en que está dispuesto a negociar con los republicanos siempre y cuando no penda "la amenaza del caos económico" sobre la cabeza de los estadounidenses.

"Dejemos estas amenazas lejos de nuestras familias y nuestros negocios, y empecemos a trabajar", ha dicho el presidente en una rueda de prensa en la Casa Blanca, en la que ha vuelto a acusar a una facción radical republicana de haber buscado la parálisis de la Administración desde el principio.

El presidente criticó la estrategia republicana comparándola con la vida cotidiana. "Ninguno de nosotros ahorra dinero simplemente negándose a pagar la hipoteca que ha contratado", ha dicho. Tampoco consigue nadie nada, ha añadido, decidiendo pagar la hipoteca pero no el préstamo del coche o el crédito para los estudios universitarios de un hijo.

Efectos de "bomba nuclear"

En esta línea, el presidente estadounidense ha dicho que un desacuerdo que impida aumentar a tiempo el límite de deuda nacional será "insensato, catastrófico, caótico" y tendrá efectos de una "bomba nuclear".

"Déjenme ser claro, no hay escenario u opción buena, no hay un remedio extraordinario, no hay varita mágica que nos permita evitar el caos que se desencadenaría por primera vez en nuestra historia si no pagamos nuestras facturas", ha advertido Obama. "No hay conejos en la chistera para salir de este parón'', ha añadido.