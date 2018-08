Internacional

Presupuestos EE.UU.

Obama: 'Si EE.UU. no paga su deuda todo el mundo tendrá problemas'

Redacción

03/10/2013

El presidente estadounidense ha defendido la buena acogida que está teniendo su reforma sanitaria en sus primeros días de aplicación.

El presidente estadounidense, Barack Obama, ha advertido este jueves de que si Estados Unidos no aumenta su techo de deuda e incurre en impagos, "todo el mundo tendrá problemas", al tiempo que ha defendido la buena acogida que está teniendo su reforma sanitaria en sus primeros días de aplicación.

En un discurso en una compañía de construcción en Rockville (Maryland), Obama ha hecho hincapié en los efectos que tendría un impago de la deuda en el proceso de recuperación económica que está teniendo Estados Unidos.

"No podemos permitirnos amenazar ese progreso ahora mismo. Ahora mismo cientos de miles de americanos, americanos trabajadores, no están recibiendo sus pagas. La peor parte de esto es que esto no está ocurriendo por una recesión sin precedentes. No está pasando por una crisis financiera. Está ocurriendo por la temeridad de los republicanos con el cierre en Washington", ha asegurado.

El presidente ha subrayado que la suspensión de pagos dañará la credibilidad de Estados Unidos en el mundo. En esa misma línea, ha dejado claro que una eventual suspensión de pagos sería "dramáticamente peor" que el cierre que ahora sufre la administración. "No habrá negociaciones sobre este punto", ha explicado Obama.

Además de advertir de los efectos negativos del impago de la deuda, ha destacado la acogida de su reforma sanitaria en sus primeros días y ha afirmado que "millones de americanos" se han interesado por conseguir un nuevo seguro médico.

"En los primeros dos días, millones de americanos" han buscado un nuevo seguro. La reforma sanitaria impulsada por Obama ha sido el principal motivo esgrimido por los republicanos para no acordar una ampliación del presupuesto, lo que ha llevado al cierre temporal de Gobierno.

El mandatario ha afirmado que unas 200.000 personas han telefoneado para recabar información sobre los nuevos seguros médicos y 11.000 ciudadanos de Kentucky han solicitado "nuevos planes de seguros en los primeros dos días".

El presidente ha renovado su llamamiento a los parlamentarios para que aprueben una resolución "clara" que amplíe los presupuestos sin tocar la reforma sanitaria y alcancen un acuerdo para elevar el techo de la deuda. "El Congreso tiene que aprobar un presupuesto que dé fondos a nuestro Gobierno sin añadidos partidistas", ha asegurado.