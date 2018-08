Internacional

Expulsado del Senado

Berlusconi: 'Si me meten en prisión habrá una revolución en Italia'

Redacción

12/12/2013

"Me pueden mandar a prisión cuando quieran. Estoy seguro de que no lo harán porque si lo hacen habrá una revolución en Italia", ha vaticinado el exprimer ministro italiano.

El exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi ha asegurado este jueves que no tiene "miedo" a ser detenido en virtud de la condena que pesa en su contra porque cree que las autoridades no se atreverán hacerlo por temor a que se desate "una revolución en Italia".

"Me pueden mandar a prisión cuando quieran. Estoy seguro de que no lo harán porque si lo hacen habrá una revolución en Italia", ha vaticinado Berlusconi, en una entrevista concedida a la emisora francesa Europe 1, en la que ha dejado claro que no tiene "miedo" de ir a la cárcel.

Asimismo, ha considerado que "es difícil que me puedan enviar a prisión porque tendré inmediatamente a una gran mayoría del país en las próximas elecciones". "No se puede enviar a prisión a alguien que hace campaña electoral contra una mayoría que ha usado su brazo judicial para tratar de de eliminar a su opositor de la escena política", ha agregado, según recoge la agencia ADNKronos.

Il Cavaliere ha arremetido, como en anteriores ocasiones, contra los jueces del país y ha calificado de "golpe de Estado" la decisión del Senado el mes pasado de expulsarle de su escaño en virtud de una ley que prohíbe ejercer cargos públicos a personas condenadas.