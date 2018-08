Internacional

En el Parlamento

Ucrania intenta zanjar la crisis formando un Gobierno de transición

Redacción

25/02/2014

El Parlamento ucraniano se reúne este martes para intentar conformar un Gobierno de unidad nacional, con la exigencia de los activistas del Maidán de formar parte de este proceso.

La Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania se reúne hoy para intentar conformar un Gobierno de unidad nacional que haga frente a la grave crisis que vive el país, que se halla al borde del descalabro económico.



Durante toda la jornada de ayer los líderes de los grupos parlamentarios celebraron intensas consultas para configurar una coalición de mayoría que permita elegir al nuevo primero ministro y designar a los miembros del nuevo Ejecutivo.



"Este asunto es ahora de máxima sensibilidad y urgencia. No podemos aplazarlo por más tiempo, debemos resolverlo con excepcional rapidez", ha declarado Bogdán Beniuk, vicepresidente del partido nacionalista Svoboda, una de las tres formaciones que lideraron las protestas contra el depuesto presidente Víktor Yanukóvich.



Pero la formación del Gobierno no será, al parecer, un asunto exclusivo de los parlamentarios. Los participantes en la acampada de más tres meses en la plaza (Maidán) de la Independencia de Kiev, foco de las protestas que provocaron la caída del régimen de Víctor Yanukóvich, han pedido ser incluidos en proceso de formación del Ejecutivo.



Los activistas del Maidán han exigido que los miembros del nuevo Gobierno cumplan una serie de requisitos, como no figurar entre las cien personas más ricas del país y no haber ocupado cargos en el Ejecutivo desde comienzos de 2010, cuando Yanukóvich, actualmente en paradero desconocido, asumió el poder.



Además, deberán tener un mínimo de siete años de experiencia en sus respectivas áreas, que será de cinco para los ministros de Defensa e Interior y el jefe del Servicio de Seguridad, y no haber estado involucrados en violaciones de los derechos humanos ni en casos de corrupción.



"Verificaremos que todos los candidatos cumplan con estos requisitos. Cada uno de los miembros del Gobierno ha de contar con la aprobación del Maidán", se afirma en una declaración del Kolo (círculo) del Maidán, que agrupa diversos grupos y organizaciones sociales.