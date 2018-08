Internacional

30 marzo

El primer ministro crimeo anuncia un referéndum sobre Sebastopol

Redacción

04/03/2014

Además, el gigante gasístico ruso Gazprom ha auncuado que dejará de vender gas a Ucrania a precio reducido a partir de abril.

El primer ministro crimeo, Serguéi Axiónov, ha anunciado que se convocará un referéndum el 30 de marzo para decidir el estatuto de la ciudad de Sebastopol, donde tiene su base la Flota rusa del Mar Negro.



En una conferencia de prensa, el líder de esta región separatista prorrusa ha señalado, además, que la consulta prevista para ese día para ampliar la autonomía de Crimea respecto a Ucrania podría adelantarse.

El gigante gasístico ruso Gazprom dejará de vender gas a Ucrania a precio reducido a partir de abril, ha anunciado su presidente, Alexei Miller, en una reunión con el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev.



"En estas condiciones, cuando Ucrania no cumple sus compromisos, no cumple los acuerdos que se alcanzaron con la cláusula complementaria al contrato por la que se otorgó la rebaja, y por ello Gazprom ha tomado la decisión de no seguir concediendo esta rebaja desde principios del mes próximo", ha señalado.

Despliegue

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado este martes a las tropas y formaciones desplegadas en la zona fronteriza con Ucrania que regresen a sus lugares de emplazamiento permanente, según ha informado el portavoz de la Presidencia, Dimitri Peskov.

Con este maniobra, el dirigente ruso ha puesto fin al sorprendente despliegue militar masivo iniciado el pasado día 26 en el oeste y centro del país, en un movimiento que denominó "ejercicios militares".

Estas supuestas prácticas han coincidido en el tiempo con la crisis de la región ucraniana de Crimea, tomada por tropas rusas, por lo que desde la comunidad internacional se interpretaron como señal de una posible incursión militar masiva en Ucrania.

En ese sentido, el repliegue ordenado hoy podría ser un signo de distensión en la crisis ucraniana. La ocupación de Crimea, sin embargo, sigue adelante.

La crisis ucraniana como telón de fondo

Moscú ha expresado en los últimos días su preocupación ante la posibilidad de que grupos extremistas que participaron en las protestas contra el depuesto presidente Viktor Yanukóvich actúen contra las regiones del este y el sur del país, mayoritariamente prorrusas y que se han negado a obedecer órdenes de las nuevas autoridades.

Una de las primeras medidas aprobadas por la Rada Suprema (Parlamento) de Ucrania tras la llegada al poder de las nuevas autoridades fue abolir la ley que protegía el uso de las lenguas minoritarias, entre ellas el ruso.