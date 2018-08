Internacional

Putin: 'En Kiev hubo un golpe de Estado anticonstitucional y armado'

04/03/2014

Por otra parte, el gigante gasístico ruso Gazprom ha anunciado que dejará de vender gas a Ucrania a precio reducido a partir de abril.

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado que la toma del poder en Ucrania por parte de la oposición fue "un golpe de Estado anticonstitucional" y el resultado de una insurrección armada.

Putin así lo ha señalado, en sus primeras declaraciones acerca de la crisis ucraniana, en un encuentro con un grupo de periodistas difundido por la televisión oficial.

Po otra parte, el gigante gasístico ruso Gazprom dejará de vender gas a Ucrania a precio reducido a partir de abril, ha anunciado su presidente, Alexei Miller, en una reunión con el primer ministro ruso, Dmitri Medvédev.

"En estas condiciones, cuando Ucrania no cumple sus compromisos, no cumple los acuerdos que se alcanzaron con la cláusula complementaria al contrato por la que se otorgó la rebaja, y por ello Gazprom ha tomado la decisión de no seguir concediendo esta rebaja desde principios del mes próximo", ha señalado.

Reunión el jueves

Los líderes de la Unión Europea (UE) se reunirán el jueves en Bruselas con el primer ministro interino de Ucrania, Arseni Yatseniuk, antes de la cumbre extraordinaria que celebrarán para abordar el empeoramiento de la crisis ucraniana.

"Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE discutirán la situación en Ucrania con el primer ministro Yatseniuk en Bruselas el jueves, antes de la cumbre extraordinaria", confirmó el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, a través de su cuenta de Twitter.

Despliegue

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado este martes a las tropas y formaciones desplegadas en la zona fronteriza con Ucrania que regresen a sus lugares de emplazamiento permanente, según ha informado el portavoz de la Presidencia, Dimitri Peskov.

Con este maniobra, el dirigente ruso ha puesto fin al sorprendente despliegue militar masivo iniciado el pasado día 26 en el oeste y centro del país, en un movimiento que denominó "ejercicios militares".

El primer ministro crimeo, Serguéi Axiónov, ha anunciado que se convocará un referéndum el 30 de marzo para decidir el estatuto de la ciudad de Sebastopol, donde tiene su base la Flota rusa del Mar Negro.



En una conferencia de prensa, el líder de esta región separatista prorrusa ha señalado, además, que la consulta prevista para ese día para ampliar la autonomía de Crimea respecto a Ucrania podría adelantarse.