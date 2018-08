Internacional

Irlanda del Norte

Gerry Adams, detenido por un asesinato cometido por el IRA en 1972

Redacción

30/04/2014

El pasado mes, el presidente del Sinn Féin se declaró dispuesto a reunirse con la Policía norirlandesa para tratar del asesinato perpetrado hace 40 años por el Ejército Republicano Irlandés.

El presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, ha sido detenido por la Policía de Irlanda de Norte en relación al asesinato de la católica Jean McConville cometido en 1972 por el IRA, ha informado hoy la cadena británica BBC.

El pasado mes, Gerry Adams, de 65 años, se declaró dispuesto a reunirse con la Policía norirlandesa (PSNI) para tratar del asesinato perpetrado hace 40 años por el Ejército Republicano Irlandés (IRA), si bien negó su implicación en ese caso.

La Policía norirlandesa ha indicado que Adams se ha presentado en una comisaría del condado de Antrim, en el norte de la región, donde ha sido detenido. Se espera que sea interrogado durante la jornada del jueves.

En un comunicado, el Sinn Féin ha señalado hoy que "el pasado mes, Gerry Adams dijo que estaba dispuesto a reunirse con la PSNI sobre el caso de Jean McConville. Este encuentro se está desarrollando esta tarde".

"Como líder republicano nunca he eludido mi responsabilidad para construir la paz. Esto incluye hacer frente al delicado asunto de las víctimas y sus familias. Siempre que ha sido posible he trabajado para ayudar a las víctimas y los familiares que se han puesto en contacto conmigo. Aunque no estén de acuerdo, esto incluye a la familia de Jean McConville", dijo Adams.

El presidente del Sinn Fein insistió en su inocencia respecto al "secuestro, asesinato o entierro de McConville".

El Sinn Fein denuncia que se trata de una detención política

La 'número dos' del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, Lou McDonald, ha criticado el momento en el que se ha producido la detención del líder de la organización, Gerry Adams, en plena campaña de las elecciones europeas.

"Creo que el momento de esta última decisión del PSNI (Servicio de Policía de Irlanda del Norte) ha sido decidido con criterios políticos y pretende dañar a Gerry Adams y al Sinn Féin", ha declarado McDonald en un comunicado oficial del partido.

Jean McConville fue asesinada por su supuesta colaboración con las fuerzas de seguridad británicas durante el conflicto norirlandés.