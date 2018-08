Internacional

Cuarto día de interrogatorio para Gerry Adams, que podría ser liberado

Redacción

04/05/2014

El líder republicano es interrogado durante 17 horas al día, si bien, según varias fuentes, la Policía no tiene nuevas pruebas contra él.

El presidente del Sinn Féin, Gerry Adams, afronta hoy su cuarta jornada consecutiva de interrogatorio en una comisaría norirlandesa en relación con el asesinato en 1972 por el IRA de una mujer católica, en el que niega haber participado.



La Policía de Irlanda del Norte (PSNI) obtuvo el viernes una orden judicial para extender en otras 48 horas el primer periodo de detención, un plazo que expirará a las 19.00 horas de hoy, cuando deberá liberarle o presentar cargos, a no ser que fuerce otra prórroga al amparo de la legislación antiterrorista.



Según han declarado a la BBC fuentes cercanas a Adams, el líder republicano es interrogado durante 17 horas al día, si bien, según estas fuentes, la Policía no tiene nuevas pruebas contra él.



Jean McConville, viuda de 37 años y madre de diez hijos, fue asesinada por el IRA por espiar para las fuerzas británicas, una acusación que resultó ser falsa, y su cuerpo no fue hallado hasta 2003, cuatro años después de que la banda reconociese su autoría.



Aunque aún no hay convictos, en las últimas semanas siete personas, entre ellas Adams, han sido interrogadas por el crimen, pero hasta ahora solamente el exdirigente paramilitar Ivor Bell ha sido acusado.



La detención de Adams, que se personó voluntariamente el miércoles en la comisaría de Antrim, ha suscitado la condena del movimiento republicano, que ayer participó en una manifestación para defender a su líder y se desveló en Belfast un mural que lo describe como "pacifista y visionario".



Según el "número dos" del Sinn Féin y viceministro principal norirlandés, Martin McGuinness, la detención de Adams es fruto de las maquinaciones de la vieja guardia de la Policía, "amargada" y dispuesta a "saldar viejas cuentas".



También ha afirmado que puede ser un intento por perjudicar al Sinn Féin, una fuerza política en auge sobre todo en Irlanda, donde Adams es actualmente diputado, de cara a las elecciones europeas de este mes.