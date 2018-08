Internacional

Presidenciales de 2017

Alain Juppé será candidato a las primarias de la UMP

Redacción

20/08/2014

Juppé ha publicado un artículo en el que ha hecho una serie de reflexiones sobre la situación política en Francia con las que dice querer contribuir a devolver la confianza.

El ex primer ministro francés Alain Juppé ha anunciado que será candidato a las primarias de su partido, la derechista Unión por una Mayoría Popular (UMP), para las elecciones presidenciales que deben celebrarse en Francia en 2017.



Juppé ha publicado un artículo en su blog en el que ha hecho una serie de reflexiones sobre la situación política en Francia con las que dice querer contribuir a la elaboración de un proyecto para devolver la confianza.



En su análisis, el alcalde de Burdeos y antiguo jefe de la diplomacia francesa habla de algunas de las crisis internacionales, en particular del presidente ruso, Vladimir Putin, que "aplica metódicamente su estrategia de reconstitución del imperio perdido" y del "caos duradero" en Oriente Medio, ante los cuales "Francia y Europa no pueden asistir como simples espectadores".



"En este contexto, necesitaríamos una Francia fuerte capaz de arrastrar a una Europa activa. Desgraciadamente, eso no es así", señala antes de criticar al presidente francés, el socialista François Hollande, y a su Gobierno, que "han perdido la confianza de los franceses".



Juppé, que está al frente de una dirección provisional de la UMP junto a otros dos ex primeros ministros, Jean-Pierre Raffarin y François Fillon, ha indicado que juntos trabajan en "poner en orden en la casa", y en particular a la preparación de un congreso a fines de noviembre o principios de diciembre, en el que los militantes elegirán a un nuevo presidente de la formación.