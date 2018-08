Internacional

Referéndum en Escocia

'Tenemos que dilucidar la cuestión para siempre'

I. Herce | EITB.EUS

10/09/2014

El laborista David Whitton es partidario de hacer el referéndum aunque defiende el no. Considera que seguir siendo parte de Gran Bretaña es más ventajoso para Escocia.

Miembro del Partido Laborista, ex diputado del parlamento escocés y asesor de varios gobiernos regionales, David Whitton está convencido de que el 'no' finalmente triunfará el 18 de septiembre. Reconoce que el resultado será ajustado, y centra su mirada en el voto femenino.

"El voto de las mujeres será clave. Entre los que no tienen decidido el sentido de su voto hay muchas mujeres. ¿Por qué? Porque ellas están preocupadas sobre los riesgos de la secesión, y sobre cómo afectará esto a cuestiones como la estabilidad y la seguridad del país, así como a cuestiones clave como el futuro del sistema nacional de salud", explica.

Whitton se muestra satisfecho con la campaña de Better Together, la organización que canaliza a los partidos unionistas. "La mayoría de las encuestas sigue a nuestro favor", señala, "y creo que estamos explicando bien nuestras razones. Seremos capaces de persuadir a los indecisos".

Whitton es tajante a la hora de defender la permanencia de Escocia en Gran Bretaña. "La Unión conformada por las naciones de Escocia, Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte tiene 300 años. Es una de las más duraderas de Europa. Esta unión garantiza la seguridad y la estabilidad, y ha otorgado grandes ventajas a Escocia. Hoy tenemos nuestro propio Parlamento, que puede decidir sobre cuestiones domésticas como la vivienda, el transporte o la sanidad. Y los escoceses hemos tomado parte en sucesivos gobiernos de la Unión", expone.

Por todo ello, "y por el fuerte vínculo que une a los escoceses con el resto de naciones de Gran Bretaña, es por lo que es mucho más interesante seguir unidos que separarnos".

No cree que el voto antieuropeo influya en el referéndum escocés, si bien admite que en muchos sectores de la sociedad británica "existe un voto de protesta contra conservadores y laboristas que se ha visualizado en un alza del voto a favor de la salida de la UE". Pero, añade, "estoy seguro que la mayoría de los británicos prefiere seguir siendo parte de la UE".

Moneda y autonomía

A juicio del veterano político escocés, uno de los puntos débiles de los defensores de la secesión es su plan para la moneda del futuro país. Salmond y los independentistas defienden la permanencia dentro de la libra, "pero es algo sobre lo que el resto de la Unión tiene algo que decir. El canciller del Exchequer –ministro de Economía y Hacienda—George Osborne, ya se ha manifestado en contra de la unión monetaria. Y las encuestas dicen que la mayoría de los británicos tampoco la apoyan si Escocia decide marcharse. Para Escocia tampoco sería beneficioso tener una unión monetaria si fuera un país soberano. Sería muy malo para nuestra economía".

Firme defensor del no, Whitton sin embargo apoya sin fisuras la celebración del referéndum.

"Tenemos que dilucidar esta cuestión de una vez y para siempre", señala

Argumenta que en los 40 años de su vida adulta, siempre ha habido una parte de la población escocesa que ha defendido marcharse de Gran Bretaña. Ahora que los Nacionalistas escoceses –el SNP- tiene mayoría en el Parlamento escocés, cree que ha llegado el momento de aclarar qué es lo que piensa la sociedad, por lo que cree justo y acertado que las urnas hablen el 18 de septiembre.

"Llevamos dos años de campaña. La gente tiene ya los argumentos a favor y en contra. Es hora de zanjar ya esta cuestión para poder dedicarnos a hablar de cómo mejoramos nuestras escuelas y hospitales", enfatiza.

Whitton está persuadido de que si gana el no, Escocia tendrá un mayor autogobierno. Las tres fuerzas de Better Together –Conservadores, Laboristas y Liberales—han prometido más poderes si los escoceses deciden seguir siendo británicos.