Referéndum en Escocia

Esto se calienta

Juan Carlos Etxeberria | Edimburgo

16/09/2014

A menos de 24 horas para el referéndum ya no hay flema británica que valga. En los debates de TV se levantan la voz unos a otros y el del "NO" le llama mentiroso al del "YES".

Esto se calienta. No la temperatura, por supuesto, que no llega ni a la mitad de los 32 grados que me cuentan que hace en Euskadi.

Hoy al menos no llueve y si te atropella un coche, no será porque no lo veas venir entre la niebla, sino porque, una vez mas, al cruzar olvidas que aquí circulan en sentido contrario. Eso no tienen intención de cambiarlo.

Pase lo que pase el jueves, quieren seguir con la Reina, la libra esterlina y la BBC, así que como para pensar que van a modificar todas las señales de tráfico.

Perdón, me he perdido en la niebla. Estaba diciendo que esto se calienta. A menos de 48 horas para el referéndum ya no hay flema británica que valga. En los debates de TV se levantan la voz unos a otros. El del "NO" le llama mentiroso al del "YES", se filtran informes sobre inevitables e inminentes recortes en el sistema sanitario escocés, se desmienten esos informes ( bueno, no del todo, solo un poco) y cuando acabas de grabar una intervención para el Teleberri en la calle se te acerca una señora a explicarte que "sabe un poco de italiano" (sic), te ha entendido y quiere advertirte de que "uno no se puede fiar de las promesas de los unionistas".

¡Y yo que pensaba que el periodismo anglosajón era diferente! A la hora de la verdad a todos se nos ven las costuras.

Lo siguiente es el desembarco. El desembarco mediático. Si a este sprint final de campaña le faltaba poco para derivar hacia el espectáculo, ya verán cuando lleguen los más de 1.000 periodistas que se esperan entre mañana y pasado en Edimburgo.

Por cierto, los plumillas vascos estamos muy cotizados, por aquello de los paralelismos y tal y tal. Ya he tenido que atender a tres o cuatro colegas que buscaban "the basque point of view". A ver si llegan los catalanes y nos quitan presión.

Pero no quiero ni debo banalizar. Lo del jueves tiene mucha miga y trataremos de contralo con la seriedad y el rigor que se merece. Y en ese sentido, atentos al discurso que pronunciará Salmond en el último día de campaña. Dicen que es un maestro de la emoción. Y las emociones mueven a las personas.