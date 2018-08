Internacional

Entrevista en Radio Euskadi

Calhoun: 'La independencia de Escocia no sería un desastre para la UE'

Eriz Lotina | eitb.com

18/09/2014

Craig Calhoun es el director de la London School of Economics and Political Science. Se trata de una de las escuelas en economía y ciencia política más respetada de Europa y del mundo.

Craig Calhoun, director de la London School of Economics and Political Science, ha asegurado que "la independencia de Escocia no será un desastre para la Unión Europea".

Entrevistado en el programa 'Ganbara' de Radio Euskadi, Calhoun ha explicado que "gane el 'sí' o gane el 'no', habrá cambios en Europa, pero no necesariamente, ocurrirá un desastre". "De la misma manera, que el 'sí' pierda el referéndum tampoco será un desastre para Escocia. Recibirá en todo caso más competencias", ha agregado.

Sin embargo, Calhoun cree que "la élite política de Europa está preocupada porque puede suponer el inicio de demandas parecidas de independencia".

"Cada nueva nación pediría ingresar en la UE, y exigiría cambios en la toma de decisiones, pero también, porque en algunos de esos países, caso de España o del Reino Unido, habrá una fuerte demanda de cambios en su actual estructura, que inquieta a los gobiernos y hace sufrir a sus líderes", ha remarcado.

"La diferencia es entre el Reino Unido y España"

Por otro lado, el director de la London School of Economics ha puesto de relieve las diferencias entre los procesos de Escocia, Cataluña y Euskadi: "La diferencia es entre el Reino Unido y España, no entre Escocia y Euskadi. Y tiene que ver con sus tradicionales estructuras políticas y constitucionales. En el Reino Unido se han creado antecedentes que permiten el referéndum".

Respecto a la posición de las instituciones europeas ante la creación e integración de nuevos estado, Calhoum ha dicho que "allá en donde la independencia tenga lugar y haya nuevos estados nación, Europa deberá necesariamente reconocerlos de forma justa. Sería un error negar ese reconocimiento a Escocia porque España tiene miedo de lo que ocurra en Cataluña o el País Vasco".