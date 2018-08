EE. UU. inicia los ataques aéreos contra el Estado Islámico en Siria

Estados Unidos y "naciones aliadas" han iniciado la ofensiva de ataques aéreos contra el Estado Islámico (EI) en Siria, anunciada hace dos semanas por el presidente estadounidense, Barack Obama, según ha informado el Departamento de Defensa del país norteamericano.

"Fuerzas de Estados Unidos y de naciones aliadas han comenzado los ataques contra el EI en Siria usando una combinación de cazas, bombarderos y misiles Tomahawk", ha anunciado en Twitter el portavoz del Pentágono, el contralmirante John Kirby.

El Mando Central de Estados Unidos tomó la decisión de iniciar los bombardeos sobre el EI en Siria este lunes tras recibir la autorización de Obama, ha explicado Kirby en un breve comunicado en el que no ha detallado más información sobre los ataques "dado que la operación está en marcha".

