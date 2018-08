Internacional

Estado Islámico

Los yihadistas decapitan al turista francés secuestrado en Argelia

Redacción

24/09/2014

Los Soldados del Califato, grupo vinculado al Estado Islámico, ha difundido un vídeo a través de Internet.

El turista francés secuestrado el pasado domingo en el este de Argelia por Soldados del Califato, un grupo vinculado a Estado Islámico, ha sido decapitado, según ha confirmado el presidente francés François Hollande. Sin embargo, ha advertido de que su país no interrumpirá las operaciones emprendidas contra Estado Islámico.

Asimismo, ha añadido Hollande, que Francia seguirá su "lucha" contra el terrorismo y, "en particular", contra Estado Islámico. "Mi determinación es total", ha subrayado Hollande, que el jueves reunirá al Consejo de Defensa para analizar la ofensiva contra el yihadismo y "reforzar" la protección a los ciudadanos franceses. "Francia no cede al terrorismo. Francia no cederá jamás al terrorismo porque es su deber y su honor", ha apostillado.

El grupo Soldados del Califato ha difundido un vídeo a través de Internet, titulado "Mensaje de sangre para el Gobierno francés", en el que se muestra a cuatro hombres enmascarados y armados y al rehén arrodillado delante de ellos. Tras la lectura de un largo mensaje en árabe, se procede a decapitar a Gourdel, si bien el momento de la ejecución no se muestra.

Soldados del Califato había reivindicado en un vídeo publicado el lunes el secuestro del turista francés. "Estoy en manos de Jund al Jilifa, un grupo armado argelino", decía en la grabación el rehén, que se identificaba con nombre, edad y fecha de nacimiento.

El hombre dirigió su mensaje al presidente galo, François Hollande. "Este grupo armado me dice que te pida que no intervengas en Irak. Me mantienen como rehén y te pido, presidente, que hagas todo lo posible por sacarme", añadió. Soldados del Califato dio a Francia 24 horas para poner fin a su participación en los bombardeos contra Estado Islámico en Irak.