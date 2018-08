Internacional

EE. UU.

Muere la joven enferma terminal que planeó su suicidio asistido

Redacción

03/11/2014

La chica, enferma de cáncer, acabó con su vida este sábado en su casa tras publicar un mensaje de despedida en Internet.

Brittany Maynard, la joven de 29 años enferma de cáncer terminal que conmocionó a EEUU al anunciar su suicidio asistido para el 1 de noviembre, ha muerto, ha informado hoy la organización no gubernamental "Compassion & Choices".

"Con tristeza anunciamos la muerte de una mujer querida y maravillosa, Brittany Maynard. Ella murió en paz en su cama rodeada de su familia y seres queridos", ha afirmado en un comunicado la organización, que se dedica asesorar a enfermos terminales que desean una muerte digna.

"Compassion & Choices" no ha precisado la fecha del fallecimiento de la joven, que había anunciado su suicidio asistido para el 1 de noviembre, si bien el pasado jueves señaló que había pospuesto su decisión para disfrutar más tiempo con sus seres queridos.

Según la revista People, la chica acabó con su vida este sábado en su casa de Portland, en el estado de Oregón (EEUU), tras publicar un mensaje de despedida en la red social Facebook.

"Adiós a todos mis queridos amigos y a la familia que amo. Hoy es el día que he elegido para morir con dignidad ante mi enfermedad terminal, este cáncer cerebral terrible que me ha quitado tanto, pero que me habría quitado mucho más", escribió Maynard.

"El mundo -agregó- es un lugar maravilloso, viajar ha sido mi gran maestro, mis amigos íntimos y demás son los más generosos. Incluso tengo un grupo apoyándome mientras escribo. Adiós, mundo. Difundid buena energía. ¡Transmitidla!".