Internacional

Análisis

El final de una etapa

Mikel Repáraz

Washington

05/11/2014

Las promesas incumplidas de Obama parecen condenadas a ir directamente a la papelera por la aplastante victoria de los republicanos.

Hoy comienza la última etapa de la presidencia de Barack Obama en la Casa Blanca. Seis años después del 'Yes we can', la ilusión que el primer presidente negro de EEUU supo insuflar a una sociedad herida por las guerras de Irak y Afganistán es sólo un recuerdo difuso. Tras seis años de gestión, los índices de aprobación del presidente se acercan a los de George W. Bush en sus peores tiempos. La consecuencia lógica de esa situación parecía inevitable: el primer desastre electoral para los demócratas. ¿Cambio de ciclo? Eso está por ver.

Hay quien augura un final agónico a la administración Obama, pero también hay quien cree que la nueva situación obligará al presidente a cambiar de estrategia y a pasar de la confrontación a la cooperación obligada con una oposición muy poderosa. Una oposición con control sobre las dos cámaras del Congreso. Mitch McConnell, el nuevo líder de la mayoría en el Senado, pasa a ser uno de los hombres más poderosos de Washington. En su discurso de la victoria ha tendido la mano a los demócratas, aunque ha anunciado un cambio de dirección, porque "se han acabado los experimentos".

Las promesas incumplidas de Obama parecen condenadas a ir directamente a la papelera. La reforma de la ley de inmigración o el control de las armas de fuego no tienen futuro en un Congreso dominado por los republicanos. Otra víctima colateral de la debacle electoral demócrata podría ser la lucha contra el cambio climático y las medidas que propone Obama para reducir las emisiones a la atmósfera. Si el presidente opta por la confrontación, utilizará decretos presidenciales que le podrían llevar a una situación de 'impeachment' en el Congreso. Pero si Obama se inclina por la cooperación, deberá renunciar a su "legado" en la Casa Blanca y convertirse en un presidente pragmático. Y ese no ha sido el estilo de Obama hasta ahora. De momento, el presidente ha convocado a los líderes de los dos partidos el viernes en la Casa Blanca. Habrá que ver cuál es su próximo movimiento.