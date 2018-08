Internacional

Cameron defiende un sistema migratorio 'más estricto'

28/11/2014

El primer ministro británico quiere que se permita la expulsión de "mendigos, sintecho, estafadores y personas que contraen matrimonios de conveniencia".

El primer ministro británico, David Cameron, ha defendido este viernes la puesta en marcha de un sistema "más estricto" en materia de inmigración que permita la expulsión de "mendigos, sintecho, estafadores y personas que contraen matrimonios de conveniencia", para poner fin a "los abusos" derivados de la libertad de movimientos en la Unión Europea.

"Queremos crear el sistema más estricto de la UE para afrontar los abusos de la libertad de movimientos", ha afirmado el primer ministro británico, en su esperado discurso sobre inmigración, impartido en West Midlands, en el centro de Inglaterra, según ha informado el diario The Guardian.

"Si tengo éxito, haré campaña, como he dicho, para mantener a este país dentro de una UE reformada", ha explicado. El jefe del Gobierno británico ha advertido de que si las preocupaciones caen en saco roto y no hay una renegociación con la UE, él no descarta ninguna opción. "Desde luego, no descarto nada, pero confío en que, con buena voluntad y entendimiento, podemos y debemos tener éxito", ha concluido.

Cameron ha presentado un plan encaminado a controlar el ingreso de ciudadanos de la Unión Europea (UE) en el Reino Unido. A seis meses de las elecciones generales y ante la posible convocatoria de un referéndum sobre la permanencia en la UE, los principales puntos de este plan de acción son los siguientes:

- Los inmigrantes de la UE deberán vivir un plazo mínimo de cuatro años antes de poder beneficiarse de las ayudas estatales.

- Reducir la cantidad de inmigrantes comunitarios que solicitan los subsidios que se conceden por cada hijo, sobre todo cuando los menores ni siquiera residen en este país.

- Plantear la salida de inmigrantes del Reino Unido si no han encontrado trabajo al cabo de seis meses.

- Restringir el número de miembros familiares que los inmigrantes pueden traer cuando se establecen en este país.

- Acelerar el proceso de deportación de personas condenadas por delitos.

- Extender el periodo de expulsión de este país para los deportados por delitos relacionados con la mendicidad y el fraude.

- Prohibir la entrada de inmigrantes de países recién adheridos a la UE hasta que sus economías se equiparen con las del resto de socios comunitarios.

- Reforzar la vigilancia para evitar los matrimonios de conveniencia.

- Exigir a los comunitarios que emigren a este país que lo hagan cuando tengan antes una oferta de empleo.

- Obligar a los caseros que verifiquen el estatus de inmigración de sus inquilinos.

