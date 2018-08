Éxito en el estreno de 'The Interview' en 300 salas de Estados Unidos

Internacional

26/12/2014

El estreno de la película transcurrió con normalidad y colas para adquirir las entradas.

Unos 300 cines independientes de EEUU estrenaron ayer el polémico filme The Interview (La entrevista), cuyo estreno se canceló tras un ciberataque a Sony Pictures Entertainment (SPE) y amenazas contra salas que ofrecieran la cinta.



SPE, productora y distribuidora de la película a través de filiales, anunció el pasado día 17 la cancelación del estreno de The Interview, previsto para el 25 de diciembre, después de que las principales salas de cine del país rechazaran el filme por el temor a un acto terrorista.



Un grupo llamado "Guardians of Peace" ("Guardianes de la Paz"), responsable del ciberataque este 24 de noviembre, advirtió de que sembraría el terror en los cines que mostraran la cinta y comparó su plan con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en EEUU.



Sin embargo, varios cines independientes, como El Plaza Theater de Atlanta y The Alamo Drafthouse en Dallas, adelantaron este martes sus planes para proyectar el filme el Día de Navidad. Sony autorizó el estreno de The Interview a esos cines, a los que horas más tarde se sumaron salas independientes y minoritarias de todo el país, incluida "The Bijou", del cineasta Michael Moore, que envió un mensaje en Twitter condenando la censura.



Hasta 3.000 cines de las principales cadenas del país tenían previsto emitir la película antes de echarse atrás, en respuesta a las amenazas de los "hackers". La película está ahora disponible también en las plataformas digitales Google Play, YouTube Movies, Xbox vídeo, así como en el sitio www.seetheinterview.com.