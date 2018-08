Internacional

Samarás obvia las encuestas y cierra la campaña seguro de la victoria

23/01/2015

A dos días de las elecciones generales en Grecia, Syriza ha logrado ampliar su ventaja frente a los conservadores de Nueva Democracia, y dispone de un margen de entre el 5% y el 10%.

El primer ministro griego, Andonis Samarás, ha plantado hoy cara a las encuestas electorales y en su mitin de cierre de campaña se ha mostrado seguro de la victoria de los conservadores el próximo domingo y ha cargado con toda la artillería verbal contra Syriza, su principal adversario político.

Vitoreado por varios miles de seguidores que inundaron el centro deportivo de Paleo Faliro, en la periferia de Atenas, con un mar de banderas nacionales, Samarás ha prometido que una vez ganadas las elecciones, el Gobierno se pondrá a negociar los últimos flecos del rescate para luego empezar a revertir las "injusticias" económicas que se "tuvieron" que cometer en los últimos años.

Samarás ha asegurado que concluirá las negociaciones con los socios de la troika antes de finales de febrero, cuando expira la prórroga del rescate, para que Grecia pueda -a continuación- recibir el crédito reforzado acordado.

Además, ha dicho que Grecia obtendrá fondos del denominado plan Juncker y se beneficiará de la compra de bonos anunciada ayer por el Banco Central Europeo.

Samarás se ha cebado con las promesas de Syriza, al que acusó de engañar al pueblo y de defender una política abocada a llevar a Grecia a la "quiebra".

Syriza dice "no al dinero, no las inversiones y no a los sueños de estos jóvenes que esperan un trabajo gracias a las inversiones".

Al igual que en sus anteriores actos de campaña, ha afirmado que de ganar Syriza, Grecia se convertirá en una segunda Venezuela o Corea del Norte, sin fronteras seguras y abriendo las puertas a la inmigración ilegal.

Tsipras dice que tiene hasta julio para negociar con la 'troika'

Por su parte, el líder de Syriza, Alexis Tsipras, ha negado que el Gobierno tenga que completar la revisión del plan de rescate pactado con la 'troika' en febrero y ha asegurado que su formación tendría hasta julio para negociar las nuevas condiciones con la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tsipras ha asegurado que el plan de compra de deuda anunciado el jueves por el BCE fija 'de facto' el calendario para las negociaciones, que ahora debería cerrarse "para julio", cuando Grecia podría participar en el programa.

10 puntos de ventaja a Syriza

A dos días de las elecciones generales en Grecia, Syriza ha logrado ampliar su ventaja frente a los conservadores de Nueva Democracia, y dispone de un margen de entre el 5 % y el 10 %, según las encuestas publicadas hoy.