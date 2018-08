Internacional

El rehén japonés confirma la muerte de su compañero a manos del EI

Redacción

24/01/2015

El Estado Islámico pide ahora la liberación de la miliciana Al Rishawi a cambio de la vida de Kenji Goto. El Gobierno japonés ha calificado la ejecución de Yukawa de "acto violento imperdonable".

El grupo Estado Islámico (EI) ha publicado en Internet un supuesto video del rehén japonés, Kenji Goto, en el que éste afirma que su compañero de cautiverio, Haruna Yukawa, ha sido ejecutado por los yihadistas.

En el vídeo, de 2 minutos y 52 segundos de duración, se ve una imagen fija de Goto sujetando con las manos una foto de su compañero fallecido. Goto culpa al primer ministro, Shinzo Abe, de la muerte de su compañero, y comunica que Estado Islámico está dispuesto a canjearle por la miliciana Sajida al Rishawi.

Al Rishawi, de nacionalidad iraquí, está detenida en Jordania y condenada a muerte por un tribunal tras intentar llevar a cabo un ataque suicida contra un hotel en 2005 en Ammán, que no llegó a efectuar porque le falló el cinturón de explosivos que portaba adosado a su cuerpo.

"Fuisteis advertidos y se os dio un plazo, por lo que mis captores actuaron de acuerdo con sus palabras", indica Goto, dirigiéndose al Ejecutivo de su país y al primer ministro, Shinzo Abe, al que le acusa de haber asesinado a Yukawa por no haber reaccionado ante el ultimátum dado por el EI.

"Es sencillo", explica Jogo en inglés. "Entregad a Sajida y seré liberado. Es perfectamente posible porque representantes del Gobierno están a un tiro de piedra, en Jordania, donde su hermana Sajida está detenida".

El rehén dedica palabras de afecto a su esposa, Rinko. "Estas podrían ser mis últimas horas en este mundo y bien podría ser un muerto andante. Que estas no sean mis últimas palabras. No dejéis que Abe me mate a mí también", concluye la pieza.

Condena de Japón

Por su parte, el Gobierno de Japón ha expresado su condena ante el supuesto audio colgado en Internet. El primer ministro japonés, Shinzo Abe, ha calificado de "acto violento imperdonable" la ejecución, y ha pedido la liberación inmediata de Goto.

Asimismo, Abe ha asegurado que "Japón nunca se doblegará ante los terroristas". "Japón seguirá contribuyendo en la lucha de la comunidad internacional a favor de la paz y en contra el terrorismo", ha añadido Abe en una comparecencia ante los medios tras la celebración de una reunión de emergencia de miembros del Gobierno nipón convocada a raíz de la publicación de la grabación.

"No tengo palabras para imaginar el dolor de su familia. Se trata de un acto de terrorismo inexcusable y una barbaridad imperdonable. Estoy indignado y lo condeno enérgicamente", ha dicho el primer ministro en relación a la ejecución de Yukawa.

Además, el primer ministro ha asegurado que su Gobierno está haciendo "todos los esfuerzos necesarios" para solucionar la situación del periodista japonés todavía en manos del EI y ha pedido que no le hagan daño y que lo liberen inmediatamente.

Obama expresa su condena

El presidente de EEUU, Barack Obama, también ha expresado su condena y pidió la libertad para su compañero de cautiverio Kenji Goto.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Obama extendió sus condolencias y apoyo a Japón, en el que demandó además la liberación del resto de rehenes que el EI mantiene en su poder.

"Estamos hombro con hombro con nuestro aliado Japón y alabamos su compromiso con la paz y el desarrollo en una región lejos de sus costas", dijo Obama. "Continuaremos trabajando juntos para llevar a los responsables de estos asesinatos a la justicia y continuaremos tomando acciones decisivas" para acabar con el Estado Islámico, subrayó.

Secuestrados en agosto

El periodista Kenji Goto, de 47 años, es un conocido freelance, que se desplazó al territorio sirio controlado por EI a comienzos de octubre con la intención de cubrir el conflicto, al igual que había hecho anteriormente en otras zonas bélicas.

El perfil de Yukawa, de 42 años, es mucho más confuso y lleva meses dando lugar a diversas especulaciones en los medios nipones desde que fuera secuestrado a mediados de agosto. Nunca quedó muy claro qué hacía este hombre en Siria, aunque supuestamente ofrecía asistencia logística a un grupo rebelde implicado en la guerra civil siria y rival del EI.

