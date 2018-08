Internacional

Grecia hace públicos sus documentos de negociación en el Eurogrupo

Redacción

18/02/2015

Entre ellos, el documento que Grecia estaba dispuesto a firmar, pero que fue retirado antes de la negociación. Por otro lado, el BCE ha ampliado las ayudas de emergencia a los bancos helenos.

El Ministerio de Finanzas heleno ha hecho públicos a través de Internet este miércoles sus documentos de negociación en las dos últimas reuniones del Eurogrupo dedicadas al futuro del rescate de Grecia, incluyendo las intervenciones a puerta cerrada ante sus socios europeos del ministro Yanis Varoufakis.

Entre los documentos publicados se encuentra también un polémico borrador de comunicado sobre la extensión del actual préstamo a Grecia atribuido al comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, que Varoufakis dijo que estaba dispuesto a firmar pero que según dijo fue retirado antes del inicio del Eurogrupo del pasado lunes y sustituido por otro que Atenas consideró inaceptable y provocó la ruptura de las negociaciones.

En su discurso ante el Eurogrupo, Varoufakis dijo que "nuestro Gobierno está listo y dispuesto a solicitar una extensión de nuestro contrato de préstamo hasta finales de agosto (o cualquier otra duración que el Eurogrupo considere adecuada), a pactar una serie de condiciones sensibles para la duración de este periodo y a comprometerse a una revisión completa por parte de la Comisión Europea al final de este periodo interino".

Este periodo, prosigue el discurso, "permitirá a Grecia y sus socios diseñar juntos un nuevo Contrato para la Prosperidad y el Crecimiento de Grecia".

En concreto, Atenas ofrecía al Eurogrupo respetar los términos del contrato de préstamo, no adoptar ninguna medida que ponga en riesgo el marco presupuestario existente o la estabilidad financiera y no aplicar ninguna quita a su deuda. A cambio, exigía a sus socios que no le impusieran "medidas que consideramos recesivas, como recortes de pensiones o subidas de IVA".

En sus documentos de negociación, Grecia reconoce que "las necesidades de financiación para 2015 y en los próximos meses son una preocupación urgente e inmediata". A finales de enero, los ingresos fiscales eran inferiores en 2.000 millones de euros a lo previsto en el memorándum del rescate. Y los pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y otros acreedores ascienden a 17.000 millones de euros durante este año.

Amplían la financiación de emergencia a los bancos

Por otro lado, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido ampliar la dotación de línea de asistencia de emergencia (ELA) mediante la cual, a través del banco central nacional, los bancos griegos pueden hace frente a sus necesidades de financiación, después de que la institución dejara de aceptar bonos de Grecia como garantía en sus operaciones de liquidez.

En concreto, el BCE ha aprobado la petición de banco central de Grecia de elevar la financiación de emergencia en 3.300 millones de euros, desde los 65.000 millones de euros actuales hasta los 68.300 millones de euros, según informaron fuentes conocedoras de la decisión a The Wall Street Journal.