Internacional

Grecia

Tsipras acusa a España y Portugal de formar un 'eje contra Atenas'

Redacción

28/02/2015

El primer ministro griego les acusa de intentar 'derribar su gobierno' e intentar que fracasaran las negociaciones con el Eurogrupo.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha acusado este sábado a España y a Portugal de formar un "eje contra Atenas" que ha intentado "derribar su gobierno" y hacer fracasar las negociaciones con el Eurogrupo para tratar de reestructurar la deuda del país.

"Nos encontramos con un eje de poderes, liderado por los gobiernos de España y Portugal quienes, por motivos políticos obvios, intentaron llevar al abismo las negociaciones enteras", ha declarado en un discurso ante el Comité Central de su partido, la Coalición de la Izquierda Radical (SYRIZA).

"Su plan era, y es, desgastarnos, derribar nuestro Gobierno y llevarlo a una rendición incondicional antes de que nuestro trabajo comenzara a dar su fruto y antes de que el ejemplo de Grecia afectara a otros países, principalmente antes de las elecciones en España", ha asegurado.

Tsipras ha vuelto a destacar el acuerdo logrado con el Eurogrupo para prorrogar cuatro meses el programa de rescate y ha puesto como ejemplo de esta victoria las críticas de diputados del partido de la canciller alemana, Angela Merkel. "Todos hemos visto cómo ha habido una importante oposición dentro del partido de Merkel que demuestran que se han hecho concesiones inaceptables a Grecia", ha resaltado.

El líder griego ha asegurado que "la 'troika' y el memorándum son historia". "La gente siente que ha recuperado su dignidad perdida. La crisis humanitaria es la cuestión más importante de las negociaciones. Hemos hecho aliados a nivel internacional y europeo para deshacernos de las crisis que se retroalimentan. Hemos dicho muchos noes a pesar de las insoportables presiones", ha argumentado.

Por su parte, el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, ha declarado a la cadena de televisión Skai que "no hay ningún problema de liquidez", aunque no ha descartado la imposición de un impuesto extraordinario. "Si tengo que implantar un impuesto extraordinario (para mantener el equilibrio presupuestario), lo haré, pero será para quienes tienen, no para los que no tienen para pagar", ha afirmado.

España y Portugal niegan "eje alguno" contra Grecia

El Ministerio de Economía del gobierno español ha afirmado que "ninguna circunstancia de política interna ha interferido en la posición española en el Eurogrupo", y ha negado haber "articulado eje alguno con otros socios", han informado fuentes de este departamento.

Las fuentes de Economía han dicho que "el Gobierno español ha impulsado el acuerdo con Grecia desde la flexibilidad, la solidaridad y el respeto a las reglas que hemos mantenido siempre".

El PSD, partido de centro-derecha que lidera el Gobierno luso, por su parte, acusó a Alexis Tsipras, líder del Syriza y primer ministro griego, de inventar "chivos expiatorios", en alusión a las críticas de Tsipras a los Gobiernos de Portugal y España.

"La agitación y dificultades internas del Syriza no justifican la invención de historias, ni de disculpas para implicar a terceros", lamentó ante los periodistas el portavoz del PSD, Marco António Costa.