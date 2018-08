Internacional

Grecia

Tsipras asegura que no dará marcha atrás en sus promesas electorales

Redacción

16/03/2015

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha recalcado que el Gobierno no dará marcha atrás en sus promesas electorales, sino que legislará sobre las primeras medidas "de inmediato".

"Este programa tiene una duración de cuatro años y se completará hasta el final (...). Las medidas anunciadas por el Gobierno no son negociables y se presentarán en el Parlamento de inmediato", ha asegurado Tsipras en una entrevista concedida al diario local "Ethnos".

El primer ministro ha señalado que el Gobierno "informó" a las instituciones y aseguró que están "abiertos a sugerencias", pero ha destacado que el pueblo griego les dio su apoyo "para gobernar".

Además, ha recalcado que el país "no es una colonia" y que su Ejecutivo no contempla la posibilidad de "volver al memorando (programa de rescate)", por lo que no implementará las medidas del Gobierno anterior que "cayó por el voto del pueblo".

En su opinión, "la clave" para que haya un verdadero compromiso en la eurozona es el "reconocimiento de que la anterior política de austeridad extrema ha fallado no solo en Grecia, sino en toda Europa".

Sobre las negociaciones con los socios, Tsipras ha subrayado que el acuerdo alcanzado con el Eurogrupo el pasado 20 de febrero "fue claro y los acuerdos deben ser respetados".

Por el contrario, ha dicho, "si se sigue boicoteando el acuerdo del 20 de febrero, está claro que es necesario un acuerdo al máximo nivel político", en alusión a la posible celebración de una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno.