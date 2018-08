La UE tratará el tema migratorio hoy en Luxemburgo

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) tratarán el tema migratorio este lunes en una reunión que se celebrará en Luxemburgo, tras el nuevo naufragio de un barco con 700 inmigrantes a bordo entre las costas de Libia e Italia.

Así lo ha anunciado la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

En esa reunión, ha dicho Mogherini, presentará "un conjunto de propuestas para Libia", una de las mayores rutas de tráfico ilegal de inmigrantes.

Tomorrow migration on the agenda of the EU Foreign Affairs Council. Time for the EU as such to tackle these tragedies http://t.co/yHu95UDhcR