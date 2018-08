La tragedia del Mediterráneo sacude la agenda política europea

La tragedia ocurrida hoy, domingo, en la que cerca de 700 inmigrantes han desaparecido en aguas del Canal de Sicilia al naufragar el pesquero en el que viajaban, ha sacudido la agenda política europea y ha generado una ola de reacciones a todos los niveles políticos e institucionales.

Así, el primer ministro italiano, Matteo Renzi, ha recordado que los inmigrantes que viajaban en la embarcación siniestrada este domingo en el Mediterráneo eran "personas, no números" y ha pedido ayuda a los países vecinos para impedir que se repitan este tipo de tragedias.

Renzi ha destacado "el trabajo que está haciendo Italia en condiciones de casi soledad, a veces en compañía de otros países". "Es objetivamente extraordinario".

Ante ello, Renzi ha apelado a Europa para que "no nos dejéis solos". "Es una cuestión política, de dignidad del hombre. Hay que detener este tráfico de seres humanos", ha afirmado.

Por otra parte, ha solicitado la reunión urgente de los líderes de la Unión Europea para la próxima semana con objeto de discutir la respuesta a la inmigración a la luz de la última tragedia.

España

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha afirmado que se trata de "un drama humanitario" y la respuesta debe proceder de Europa. "Ya no valen las palabras, hay que actuar", ha señalado Rajoy al inicio del mitin del PP en Alicante.

"Es un drama cotidiano", ha indicado el presidente del Gobierno, quién ha destacado que España ha sufrido "tragedias similares". "Sabemos que no hay país en el mundo, por poderoso y fuerte que sea y por medios que disponga, capaz de hacer frente solo a estos acontecimientos".

Rajoy ha resaltado que esas personas "huyen de la guerra y la miseria", y ha garantizado que "España estará siempre en Europa para dar respuesta a este drama humanitario".

ACNUR

Tras la tragedia, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha solicitado nuevamente a la Unión Europea que establezca una operación de rescate en el mar Mediterráneo.

En las últimas semanas, el ACNUR ha hecho reiterados llamamientos a las autoridades europeas pidiendo que establezca una operación de rescate para salvar a aquellos que intentan la travesía en embarcaciones frágiles y que naufragan.

Francia

El presidente francés, François Hollande, ha pedido "una reunión rápida" de los ministros europeos de Interior y Exteriores, y ha pedido más barcos y más vuelos en la misión Tritón de la UE para evitar este tipo de tragedias.

Hollande explicó que esta mañana estuvo hablando de estos hechos con el primer ministro italiano, Matteo Renzi, "para ver cómo podemos actuar de forma urgente". También que va a comunicarse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y con el del Consejo Europeo, Donald Tusk, para organizar "una reunión rápida" de los titulares de Interior y Exteriores de la Unión.

Se trata de incrementar los medios de la operación Tritón y de poner en marcha "una lucha mucho más intensa contra el tráfico" de personas.

El Vaticano

El papa Francisco ha pedido a la comunidad internacional que actúe con "decisión y rapidez" para "evitar que similares tragedias se repitan".

Alemania

El Gobierno alemán ha abogado por incrementar la cooperación internacional para luchar contra las redes de tráfico de personas y por apoyar la estabilización política de Libia.

"Solo la estabilidad de Libia impedirá que el país siga siendo usado por traficantes y bandas de traficantes", ha subrayado el ministro alemán de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, en declaraciones a la televisión pública tras el naufragio del Mediterráneo.

A su juicio, solo a través de la cooperación internacional será posible poner fin a este tipo de delincuencia.

